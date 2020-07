Vooral Ledegem en Heusden-Zolder in gevarenzone: “Cijfers zijn zorgwekkend, we mogen niet talmen met lokale maatregelen” SVM

16 juli 2020

12u15

Bron: Belga 18 Viroloog Erika Vlieghe maakt zich zorgen om de toenemende coronacijfers in en rond Antwerpen, in Limburg en Zuid-West-Vlaanderen. Dat zei ze vanmorgen in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Vooral Ledegem en Heusden-Zolder zitten in de gevarenzone, met respectievelijk 12 en 23 nieuwe besmettingen in de voorbije week.



Verschillende virologen pleitten de afgelopen dagen voor nieuwe maatregelen op lokaal niveau. “We moeten niet talmen”, zegt Vlieghe daarover. “Dit is zeer zorgwekkend. We hebben op heel korte termijn meer informatie nodig en moeten bekijken welke interventies er alvast kunnen gebeuren. We hebben daar niet veel tijd voor.”



Een wijk, gemeente of provincie op slot doen, is alvast gemakkelijker gezegd dan gedaan, aldus Vlieghe. “Je moet veel gegevens in je hand hebben”, zegt ze. Die informatie is er op dit moment niet. “Je moet ook zien dat je met de remedie de kwaal niet erger maakt. Als je een regio op slot doet, gaan mensen mogelijk naar een andere regio. België is Spanje niet.”

23 nieuwe besmettingen

De cijfers tonen aan dat momenteel vooral Ledegem in de gevarenzone zit, met twaalf nieuwe besmettingen in de voorbije week. Omgerekend op een totaal van 100.000 inwoners geeft dat 124 infecties. Ook buurgemeenten Moorslede en Lendelede volgen die opwaartse spiraal. In Heusden-Zolder kwamen er in zeven dagen tijd dan weer 23 nieuwe besmettingen bij (68 op een totaal van 100.000).

In absolute aantallen blijft Antwerpen de uitschieter, met 111 gevallen in de voorbije week.

Daarbij komt dat er ruis zit op de lijn tussen politiek en experten. Verschillende bronnen bevestigen dat het gisteren ‘kletterde’ op de vergadering van de Veiligheidsraad. Vlieghe nuanceert: “Een spanningsveld tussen wetenschap en politiek is er altijd. Dat is niet ongezond. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheden, en dit zijn normale spanningen tussen mensen die advies geven en zij die besluiten moeten nemen.”

