Vooral exen worden verklikt bij de fiscus SVM

03 januari 2020

16u49

Bron: Belga 0 De FOD Financiën kreeg het voorbije jaar 1.958 tips van mensen die een buurman, vroegere baas of ex-partner wilden verklikken. Een cijfer dat overigens al enkele jaren in dalende lijn zit.

Voor alle duidelijkheid: de fiscus heeft geen georganiseerde kliklijn, zoals die wel bestaat voor gevallen van sociale fraude. Het gaat dus om spontane meldingen. "Van mensen die denken dat andere mensen inkomsten niet hebben aangegeven", vertelt FOD Financiën-woordvoerder Francis Adyns.

Vaak zijn de meldingen heel vaag en onbruikbaar. “Ze rijden rond met twee chique auto's”, klinkt het dan bijvoorbeeld. Maar soms gaat het om hele dossiers die zijn samengesteld. Veel meldingen zijn ingegeven door rancune. Het favoriete doelwit is 'de ex': ex-man of ex-vrouw, ex-zakenpartner, ex-werkgever of ex-werknemer. Ook al roept de fiscus niet om om anderen te verklikken, alle tips worden gecheckt en gedubbelcheckt.

Al bij al gaat het om een randfenomeen, vertelt Adyns. "In vergelijking met de 7 miljoen belastingplichtigen en 350.000 bedrijven stellen de meldingen niet veel voor. Onze werking staat of valt er niet mee.” De cijfers gaan al een tijd in dalende lijn. In 2019 waren er 1.958 'verklikkingen', tegenover 2.208 in 2018 en 2.643 in 2017. In 2015 waren het er nog 2.800.