Vooral betere voedingsgewoonten doet aantal hartproblemen dalen

11 februari 2020

Bron: Belga 1 De indrukwekkende daling van het aantal coronaire hartziekten in de voorbije decennia is voor een groot deel het gevolg van de veranderde voedingsgewoonten. Medicatiegebruik en betere leefgewoonten -zoals minder tabaksgebruik- zijn in mindere mate verantwoordelijk. Dat stellen acht onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Gent in het ‘Tijdschrift voor Geneeskunde’.

De vroegtijdige sterfte als gevolg van coronaire hartziekten daalde in ons land in de periode 2001-2015 bij mannen en vrouwen met respectievelijk 53 en 54 procent. Uit aparte statistieken voor de stad Gent blijkt dat het aantal acute hartaanvallen tussen 1983 en 2009 met meer dan 50 procent gedaald is bij zowel mannen als vrouwen tussen de 23 en 69 jaar.

Uit andere onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van totale cholesterol (TC) in de volwassen Belgische bevolking in de periode 1980-2015 gevoelig verminderde. Hoe hoger dit TC, hoe hoger het risico op een coronaire hartziekte. De daling van het TC is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de verminderde aanwezigheid van het niet-HDL-cholesterol (niet-HDL-C). In de vermelde periode was er een verlaging van gemiddeld 25 procent bij mannen en 26 procent bij vrouwen.

Minder verzadigd vet

De onderzoekers schrijven de daling van het cholesterolgehalte en coronaire hartziekten vooral toe aan veranderende voedingsgewoonten. Zo wordt er bijvoorbeeld minder verzadigd vet gegeten. In 1980-1985 lag dat aantal nog op 48 gram per dag, in 2014 was dat gedaald tot 28 à 32 gram. Dankzij extra medicatie daalde het niet-HD-C-gehalte nog eens bij een kwart van de mannen en een derde bij de vrouwen.

“De resultaten zijn indrukwekkend te noemen. Ook wijzigingen in andere risicofactoren, zoals tabaksgebruik, hebben bijgedragen tot de preventie. Het potentieel om hartziekten verder terug te dringen is echter zeker niet uitgeput", stellen de onderzoekers.