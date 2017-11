Voor ruim 45.000 euro gestolen uit muziekhandel in Hamme-Mille

Dieven hebben een aanzienlijke buit gemaakt bij een nachtelijke roof in een muziekhandel in het Waals-Brabantse Bevekom (Hamme-Mille). Dat is vernomen bij de politiezone Ardennes brabançonnes.