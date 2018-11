Voor OM is Godfried Claes schuldig aan moord op Anne Collaer: “Zijn obsessie nam de bovenhand” SPS

29 november 2018

14u31

Bron: Belga 0 Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven vindt het Openbaar Ministerie dat Godfried Claes schuldig is aan moord op zijn ex-partner Anne Collaer. "Als haar hart niet voor hem klopte, dan mocht het dat voor niemand doen", zei de procureur, verwijzend naar het motief.

Godfried Claes (51) uit Kortenaken wordt beschuldigd van moord op zijn ex-partner Anne Collaer. Het lichaam van de 47-jarige vrouw, moeder van acht kinderen, werd op 7 februari 2017 door het 10-jarige zoontje ontdekt achter een stapelbed in haar woning in Leuven.

Volgens procureur Kristophe Everaerts zijn er genoeg bewijzen om de schuld van Claes aan te tonen. "Door zijn houding weten we niet precies wat er gebeurd is. Maar er zijn voldoende materiële elementen aanwezig om te staven dat hij de vrouw doodde die eindelijk haar leven in eigen handen had genomen.”

Contactverbod

Claes en Collaer hadden een turbulente relatie met ups en downs. Volgens een getuige op het proces konden ze "niet mét maar ook niet zonder elkaar". De jarenlange affaire escaleerde in 2014, waarbij Claes op bevel van de vrederechter uit de woning aan de Vestinggang werd gezet en een straatverbod kreeg. Beide kemphanen negeerden het contactverbod. "Anne stond er alleen voor met zes kinderen in huis. Ze had hulp nodig van Claes, die haar opnieuw voor zich wilde winnen. In de zomer van 2016 vroeg ze hem om een hoogslaper te monteren. Alleen Claes wist dat er een holle ruimte was. Door de plaatsing van het bed tegen de muur bleef de spleet van zeven centimeter onzichtbaar", stelde de procureur.

"In januari 2017 besliste Collaer om haar ex uit haar leven te verbannen. Claes weigerde dat te accepteren. Op haar Facebookpagina zag hij nieuwe mannen opduiken, terwijl hij zelf geschrapt was. Dag en nacht registreerde hij haar handelingen. In café Cuythoek zat hij volgens getuigen onafgebroken te tokkelen op zijn tweede gsm. Zijn obsessie nam de bovenhand. Collaer werd meer dan ooit het centrum van zijn bestaan.”

Volgens Everaerts ontsnapte Collaer al op 17 januari aan de dood, toen Claes haar woning binnendrong. "Hij richtte zijn pijlen op de nieuwe mannen in haar leven. Hij wilde haar voor hem alleen. Op 3 februari vertelde hij aan een kennis dat het moest gedaan zijn met bellen naar de politie en dat hij haar nog wel zou hebben. Er was maar één iemand met een motief.”

Woedeuitbarsting

De ochtend van 7 februari 2017 wachtte Claes zijn ex op aan haar huis en zag dat ze geschminkt was. "De make-up deed hem koken van woede. Voor hem had ze zich nooit opgemaakt. Dan mocht ze dat zeker niet voor andere mannen. Hij dwong haar naar de badkamer om de schmink te verwijderen. Op dat moment kreeg Claes een woedeuitbarsting. Hij gaf Collaer enkele vuistslagen op het gezicht, waardoor ze ten val kwam. Hij ging op haar zitten en probeerde haar minutenlang te wurgen. Claes wilde zeker zijn en greep naar een mes. Daarmee gaf hij haar acht steken in de borststreek. Vier steken in het hart werden Collaer fataal.”

Volgens de procureur was de aanval vooraf beraamd. "Hij had het mes in de badkamer klaargelegd. Claes probeerde alle sporen te wissen. Maar zijn DNA op de tape rond de vuilniszakken waarin het lichaam was gewikkeld, deden hem de das om en leveren het bewijs. Na de vondst van het lichaam zegden drie kinderen dat de dader moet geweten hebben hoe het bed in elkaar zat en ze wezen spontaan Claes aan.”