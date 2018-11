Voor OM is Godfried Claes schuldig aan moord op Anne Collaer: “Zijn obsessie nam de bovenhand”, verdediging vraagt vrijspraak SPS ADN

29 november 2018

14u31

Bron: Belga 0 Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven vindt het Openbaar Ministerie dat Godfried Claes schuldig is aan moord op zijn ex-partner Anne Collaer. "Als haar hart niet voor hem klopte, dan mocht het dat voor niemand doen", zei de procureur, verwijzend naar het motief.

Godfried Claes (51) uit Kortenaken wordt beschuldigd van moord op zijn ex-partner Anne Collaer. Het lichaam van de 47-jarige vrouw, moeder van acht kinderen, werd op 7 februari 2017 door het 10-jarige zoontje ontdekt achter een stapelbed in haar woning in Leuven.



Volgens procureur Kristophe Everaerts zijn er genoeg bewijzen om de schuld van Claes aan te tonen. "Door zijn houding weten we niet precies wat er gebeurd is. Maar er zijn voldoende materiële elementen aanwezig om te staven dat hij de vrouw doodde die eindelijk haar leven in eigen handen had genomen.”

Contactverbod

Claes en Collaer hadden een turbulente relatie met ups en downs. Volgens een getuige op het proces konden ze "niet mét maar ook niet zonder elkaar". De jarenlange affaire escaleerde in 2014, waarbij Claes op bevel van de vrederechter uit de woning aan de Vestinggang werd gezet en een straatverbod kreeg.



Beide kemphanen negeerden het contactverbod. "Anne stond er alleen voor met zes kinderen in huis. Ze had hulp nodig van Claes, die haar opnieuw voor zich wilde winnen. In de zomer van 2016 vroeg ze hem om een hoogslaper te monteren. Alleen Claes wist dat er een holle ruimte was. Door de plaatsing van het bed tegen de muur bleef de spleet van zeven centimeter onzichtbaar", stelde de procureur.

Obsessie

"In januari 2017 besliste Collaer om haar ex uit haar leven te verbannen. Claes weigerde dat te accepteren. Op haar Facebookpagina zag hij nieuwe mannen opduiken, terwijl hij zelf geschrapt was. Dag en nacht registreerde hij haar handelingen. In café Cuythoek zat hij volgens getuigen onafgebroken te tokkelen op zijn tweede gsm. Zijn obsessie nam de bovenhand. Collaer werd meer dan ooit het centrum van zijn bestaan.”

Volgens Everaerts ontsnapte Collaer al op 17 januari aan de dood, toen Claes haar woning binnendrong. "Hij richtte zijn pijlen op de nieuwe mannen in haar leven. Hij wilde haar voor hem alleen. Op 3 februari vertelde hij aan een kennis dat het moest gedaan zijn met bellen naar de politie en dat hij haar nog wel zou hebben. Er was maar één iemand met een motief.”

Woedeuitbarsting

De ochtend van 7 februari 2017 wachtte Claes zijn ex op aan haar huis en zag dat ze geschminkt was. "De make-up deed hem koken van woede. Voor hem had ze zich nooit opgemaakt. Dan mocht ze dat zeker niet voor andere mannen. Hij dwong haar naar de badkamer om de schmink te verwijderen. Op dat moment kreeg Claes een woedeuitbarsting. Hij gaf Collaer enkele vuistslagen op het gezicht, waardoor ze ten val kwam. Hij ging op haar zitten en probeerde haar minutenlang te wurgen. Claes wilde zeker zijn en greep naar een mes. Daarmee gaf hij haar acht steken in de borststreek. Vier steken in het hart werden Collaer fataal.”

Volgens de procureur was de aanval vooraf beraamd. "Hij had het mes in de badkamer klaargelegd. Claes probeerde alle sporen te wissen. Maar zijn DNA op de tape rond de vuilniszakken waarin het lichaam was gewikkeld, deden hem de das om en leveren het bewijs. Na de vondst van het lichaam zegden drie kinderen dat de dader moet geweten hebben hoe het bed in elkaar zat en ze wezen spontaan Claes aan.”

Verdediging vraagt vrijspraak

De verdediging vraagt echter de vrijspraak voor Godfried Claes. “De argumenten die tijdens het proces werden aangereikt, voldoen niet om zijn schuld te staven”, zei raadsman Tim Op de Beeck.

“Vanaf het begin heeft mijn cliënt zijn onschuld uitgeschreeuwd”, stelde de advocaat. “Claes heeft een probleem met de aanvaarding van relatiebreuken. Dat is een rode draad door zijn leven. Hij heeft Collaer aangeklampt en maakte daarbij onaanvaardbare fouten. Het leed van de nabestaanden blijft onveranderd, maar het mag niet tegen Claes gebruikt worden. Hij had een voorgeschiedenis met belaging, maar de stalking werd afgedaan als de kroniek van een aangekondigde moord.” Volgens recente cijfers gaat een op de vier belagers ooit over tot moord.

Maandenlang beweerde Claes dat hij zijn ex op 7 februari 2017 niet had gezien. “Zelf noemt hij die leugen zijn grootste stommiteit, die hem bleef achtervolgen. In een fractie van een seconde besliste hij om niet te zeggen dat hij haar die ochtend had opgezocht voor een vluggertje. Dat seksueel contact wilde men aanvankelijk niet geloven of controleren. Het gewezen koppel had seks op tafel. Omdat het condoom gescheurd was, vond de ejaculatie plaats op doekjes. Daarom werden bij het slachtoffer weinig of geen sporen van sperma aangetroffen.”

De advocaat bewandelde het pad van de knagende twijfel. “Het kroonjuweel in de bewijsvoering is het DNA, het enige materiële element dat Claes bindt aan de feiten. Zijn DNA werd enkele keren teruggevonden. De speurders spreken van een twaalftal positieve resultaten op een totaal van 66 staalnames. Op de tape werden vier profielen aangetroffen: van Claes, Collaer en twee onbekenden. Van de vijf staalnames op die tape behoorde er één toe aan mijn cliënt.”

“Op de linkerslaap van het slachtoffer werd haar eigen DNA en dat van Claes gevonden maar ook DNA van een derde persoon. Acht van de elf staalnames op een geknoopt T-shirt leverden DNA op van zowel Collaer als Claes. Maar in de acht gevallen was er ook DNA van een derde persoon. We weten niet om wie het gaat. Collaer had zich die ochtend al vroeg heel erg opgetut. Ze wachtte duidelijk op iemand.”

Volgens Op de Beeck werd tijdens het onderzoek een aantal kansen gemist, mogelijk uit gemakzucht. “Claes werd geviseerd omdat geen andere man in zicht kwam. We hebben geen sluitend beeld van wat er die dag in de woning van Anne Collaer gebeurd is. De speurders zochten tevergeefs naar sporen in de kledij, de auto en de telefoons van Claes. Ik vraag dan ook de vrijspraak.”

“Kinderen erg getraumatiseerd”

Op het proces dienden zich tien burgerlijke partijen aan: de ouders en de acht kinderen van het slachtoffer. De drie oudste kinderen, allen meerderjarig uit eerdere relaties van Collaer, getuigden vandaag dat ze een heel moeilijke periode beleven. De vijf minderjarige kinderen van Collaer en Claes zijn na de moord in pleeggezinnen geplaatst en leven gescheiden van elkaar.

“De vijf jonge kinderen hebben extreme gevoelens van verlatingsangst”, zei advocate Veerle Vanduffel. “Het gemis van hun broers en zussen weegt zwaar door. Ze zien elkaar slechts sporadisch. Hun persoonlijke spullen hebben ze allemaal moeten achterlaten. Het zoontje van 10 jaar dat de moeder ontdekte, heeft psychologische hulp nodig. De anderen staan op de wachtlijst. We houden ons hart vast voor de effecten op langere termijn.” Vanduffel deelde de verzuchting van vicepremier Jan Jambon (N-VA) dat prioriteit moet worden gegeven aan dossiers van belaging.