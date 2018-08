Voor het eerst taser gebruikt bij politie-interventie in ons land ADN

21 augustus 2018

09u59

Bron: Belga 3 De Belgische politie heeft voor het eerst gebruikgemaakt van een stroomstootwapen (taser) tijdens een interventie. Dat berichten de kranten van de groep Sudpresse en L'Avenir vandaag.

Zondagnamiddag gingen agenten van de politiezone Gaume naar de woning van iemand die verdacht werd van huiselijk geweld.



De dader, die duidelijk onder invloed van alcohol was, keerde zich tegen een van de agenten. Hij werkte de agent tegen de grond en probeerde hem te wurgen. "Het gebruik van de taser heeft ernstige verwondingen kunnen voorkomen bij beide personen", aldus commissaris Jean-Yves Schul.



De politiezone Gaume is een van de veertien politiezones van ons land waar het gebruik van de taser wordt getest in het kader van een proefproject.