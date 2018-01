Voor het eerst sinds november 2015: dreigingsniveau daalt van 3 naar 2 FT

22 januari 2018

16u37 14 Het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert, verlaagt het terreurniveau van niveau drie (ernstig) naar niveau twee (gemiddeld). Al blijft op sommige gevoelige plaatsen wel niveau drie gelden. Om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welke.

Het terreurniveau in ons land stond al sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 op 3 (ernstig). Na de aanslagen in ons land op 22 maart 2016 ging het dreigingsniveau zelfs naar 4 (zeer ernstig). Nu het niveau daalt, heeft dat grote gevolgen: militairen kunnen grotendeels uit het straatbeeld verdwijnen, veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen kunnen worden teruggeschroefd en de extra beveiliging van politiekantoren kan worden afgebouwd.

Premier Charles Michel zei tijdens de persconferentie deze middag alvast dat er minder militairen zichtbaar zullen zijn op straat. Hun aantal wordt "op een proportionele manier" teruggeschroefd, aldus Michel. "Dit is goed nieuws, maar het ontslaat ons niet van de plicht waakzaam te blijven", zei Michel.

De militairen blijven patrouilleren, maar dus niet meer overal en ook niet meer in grote getale. Nu zijn er ongeveer duizend die dagelijks op pad zijn. Burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA), wil wel nog soldaten in zijn stad, onder meer op plekken waar veel joden samenkomen. Dat liet hij eerder weten.

Veel macht verloren

Waarom OCAD het terreurniveau verlaagt? Volgens hen is een terroristische aanslag minder waarschijnlijk geworden. "De dreiging is afgenomen. IS heeft de laatste tijd veel macht verloren. Het fysieke, zelfverklaarde kalifaat bestaat niet meer. Ook de dreiging van officiële propaganda die lone wolves wil aanzetten om aanslagen te plegen, is afgenomen. En de laatste drie maanden zijn er op Europese bodem geen aanslagen meer gepleegd die door Islamitische Staat werden opgeëist."

Al moet de boodschap ook genuanceerd worden, zegt OCAD-directeur Paul Van Tigchelt. "De dreiging is niet helemaal weg, laat dat duidelijk zijn. Dit is geen goednieuwsshow. Er zijn nog altijd problemen met radicalisering. Die worden logischerwijze verder opgevolgd. We moeten vanzelfsprekend waakzaam blijven. Het salafisme is nog niet dood", luidt het.



Het algemene dreigingsniveau zakt dus naar niveau 2, maar op bepaalde "specifieke doelwitten" wordt niveau 3 gehandhaafd. Om welke plaatsen het precies gaat, willen OCAD en de regering om veiligheidsredenen niet zeggen.

"Proportionele daling aantal militairen"

Ook over de aanwezigheid van de militairen in het straatbeeld blijft men bewust wat vaag. De voorbije jaren werden die militairen ingezet voor beveiligings- en bewakingsopdrachten. Op een gegeven moment ging het zelfs om 1.800 militairen. Intussen is dat aantal opnieuw gezakt naar 1.000.

Hoeveel militairen er voortaan nog te zien zullen zijn in het straatbeeld (en waar), blijft onduidelijk. Premier Michel spreekt van een "proportionele daling". De daling van het aantal militairen zal ook budgettaire gevolgen hebben (de operatie had de voorbije jaren een totale budgettaire meerkost van zo'n 137 miljoen euro, red.), maar ook daar blijft de eerste minister op de vlakte. "Het zal gaan om een proportionele daling."

MIVB

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft intussen laten weten dat het de extra maatregelen die het had genomen om de veiligheid bij het openbaar vervoer te verbeteren, van kracht blijven. Zo werden er onder meer paaltjes geplaatst voor sommige stations en werden er extra camera's geïnstalleerd. Sinds de zomer zijn er ook ruim honderd extra veiligheidsmensen aangeworven. "Zij blijven gewoon in dienst", zegt MIVB-woordvoerster An Van Hamme.

Lees hier terug wanneer ons land welke dreigingsniveaus had en wat die vier niveaus nu eigenlijk willen zeggen.