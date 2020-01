Voor het eerst sinds 2015 minder terreurveroordeelden en geradicaliseerden in gevangenissen LH

10 januari 2020

14u55

Bron: Belga 0 Het aantal terreurveroordeelden en geradicaliseerden in de Belgische gevangenissen is gedaald tot 183. Het is de eerste daling sinds Europa in 2015 getroffen werd door een golf van aanslagen. Dat blijkt uit cijfers van het gevangeniswezen.

In 2015 zaten er 56 terreurveroordeelden en geradicaliseerden in de gevangenissen. In 2016 waren dat er al 140, in 2017 209 en in 2018 230. Vorig jaar is hun aantal dus gedaald, tot 183 gedetineerden. "Dat is ook logisch", zegt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. "We zijn ondertussen al enkele jaren na die reeks van aanslagen.”



Van de Vijver benadrukt dat al wie wordt vrijgelaten goed wordt gemonitord. De meeste terreurveroordeelden en geradicaliseerden bevinden zich in gevangenissen in het zuiden van het land, 97. In het noorden zijn het er 73, in Brussel 13.

In de bijzondere D-Rad:Ex-afdelingen voor extreem gevaarlijke gevallen in Hasselt en Ittre bevinden zich nog respectievelijk vier en acht gedetineerden. Vorig jaar was dat voor beide afdelingen nog het dubbele.



In totaal verblijven er in de Belgische gevangenissen ongeveer 10.300 gedetineerden.