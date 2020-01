Voor het eerst sinds 1980 minder dan 400.000 uitkeringsgerechtigde werklozen ttr

27 januari 2020

15u32

Bron: belga 3 Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) bedroeg vorig jaar gemiddeld 391.038 per maand. Dat blijkt vandaag uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het is de eerste keer sinds 1980 dat het aantal onder de 400.000 ligt.

Vorig jaar waren er gemiddeld 329.360 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen per maand. Dat is een daling van 18.861 eenheden of 5,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Alle stelsels voor de werkzoekenden laten een daling optekenen, behalve het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het voormalige brugpensioen), dat met 13,1 procent toenam.

Daarnaast waren er gemiddeld 61.678 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, of 28.578 minder dan een jaar eerder. Het totale aantal UVW's (werkzoekende en niet-werkzoekende) daalde met 47.438 eenheden of 10,8 procent ten opzichte van 2018.

Daling

De volledige werkloosheid daalde op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-7.352 eenheden of -5 procent) dan bij de mannen (-5.911 eenheden of -3,3 procent). De daling was ongeveer even groot in Vlaanderen en Wallonië (-4,9 procent en -4,8 procent), terwijl er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een daling was van 0,6 procent.

Ook het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden nam in december af, met 29.654 stuks (-37,3 procent). De RVA wijst erop dat hun aantal geleidelijk aan afneemt nu er de voorbije jaren diverse maatregelen zijn genomen om de toegang tot de stelsels te beperken.