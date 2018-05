Voor het eerst schitteren er zonnepanelen op het dak van een kerk Sien Debruyne SI

21 mei 2018

15u35

Bron: VTM NIEUWS, Belga 1 Op de kerk van Aalst liggen sinds kort zonnepanelen. H et is de eerste keer dat het dak van een kerk op deze manier ter beschikking wordt gesteld van parochianen. Zo kunnen parochianen mee profiteren van de energie die ‘de hemel te bieden heeft’.

Naast de klokkentoren liggen 36 zonnepanelen te blinken op het dak van de moderne kerk Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw ten rozen. Opvallend is dat de parochianen hebben meebetaald aan de zonnepanelen, omdat ze de kerk zien als deel van hun gemeenschap.

Via de energiecoöperatie Denderstroom kon iedere geïnteresseerde participeren in dit zonneproject. Ieder aandeel kost 250 euro, maar brengt ook op. Zo krijgen de investeerders ieder jaar een rendement van drie procent. De groene stroom die de 36 hoogrendementszonnepanelen (meer dan 10,6 kW) produceren, dekt ook twee derde van het elektriciteitsverbruik van de kerk.

Meer rendement dan op spaarboekje

Minister Bart Tommelein van Energie wil via participatie meer mensen doen investeren in zonne-energie. "Op een spaarboekje krijg je nauwelijks rendement, wie investeert in zonnepanelen krijgt makkelijk 3 tot 6 procent", klinkt het.