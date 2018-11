Voor het eerst ook depot buiten Wallonië geblokkeerd,

22 november 2018

13u11

Bron: VTM Nieuws, Belga 96 Voor het eerst zijn de acties van de gele hesjes ook tot buiten Wallonië uitgebreid. Actievoerders hebben deze namiddag een tijdlang een brandstoffendepot van Total in Neder-Over-Heembeek (Brussel) volledig geblokkeerd. De politie heeft de toegang tot het depot weer vrijgemaakt. In Tongeren kunnen klanten van Shell geen diesel meer tanken in twee stations. Ook Total kampt met een bevoorradingstekort in enkele tankstations. 300 agenten worden vanaf 18.00 uur ingezet in en rond de site van Total in Feluy (Henegouwen), om “geweld van oproerkraaiers” te voorkomen.

Volgens gouverneur van Henegouwen Tommy Leclercq is het protest van de ‘gele hesjes’ (‘gilets jaunes’) tegen de hoge brandstofprijzen niet meer wat het is geweest, en moet alles in het werk gesteld worden om een einde te maken aan het geweld van oproerkraaiers.

“Het is gedaan. We mogen deze gewelddaden niet meer tolereren”, zegt de gouverneur. “De actie van de gele hesjes is om een vreedzame boodschap over te brengen aan de maatschappij. Maar deze gele hesjes werden geïnfiltreerd door personen die erg in vorm zijn, maar zich op niets baseren.” De gouverneur benadrukt dat de gele hesjes de site in Feluy rond middernacht verlaten hebben, terwijl de autoriteiten erna geconfronteerd werden met ongeveer 400 gewelddadige personen. Gewelddadige confrontaties leidden afgelopen nacht tot 24 gerechtelijke en 15 bestuurlijke aanhoudingen.

De autoriteiten hebben maatregelen genomen om een einde te maken aan het gratuite geweld. Vanaf 18.00 uur worden 300 politieagenten ingezet binnen een veiligheidszone in Feluy. De mensen die de zone willen betreden en daar geen geldige reden voor hebben, zullen teruggestuurd worden. “We moeten ook de raffinaderij van Feluy beschermen, die een Seveso-site is, zeker omdat we weten dat relschoppers maandag een vrachtwagen in brand hadden gestoken”, aldus de gouverneur.

Prioriteitenlijst

De gevolgen van de acties beginnen nu ook in Vlaanderen voelbaar te worden. Zo hebben twee Shell-tankstations in Tongeren geen Diesel meer en dat sinds gisterochtend. Shell bevestigt aan VTM NIEUWS dat het brandstoftekort het gevolg is van de blokkades. Niet elk tankstation kan daardoor bedeeld worden. Er is een prioriteitenlijst: die langs de snelweg vullen ze eerst weer aan.

Begrip

De klanten vinden het vervelend, maar er is ook begrip voor het protest. “De diesel is duur geworden”, klinkt het bij enkele klanten. “De accijnzen zijn inderdaad te hoog, maar daar kunnen wij niks aan doen.” Ook Total bevestigt aan VTM NIEUWS dat er Vlaanderen en Wallonië een aantal tankstations zijn die zonder benzine of diesel zit als gevolg van de acties van de gele hesjes.

Strategische voorraad

De strategische olievoorraden aanboren om de tekorten bij tankstations op te vangen is momenteel niet aan de orde. Laat de federale overheidsdienst Economie, die verantwoordelijk is voor de bevoorradingszekerheid, weten. “We volgen de situatie van dag tot dag op.”

Voor het eerst zijn de acties van de gele hesjes naar buiten Wallonië uitgebreid. Actievoerders blokkeerden deze namiddag een tijdlang een brandstofdepot van Total in Neder-Over-Heembeek (Brussel). De politie zou volgens brandstoffenfederatie Brafco ondertussen de toegang tot het depot weer hebben vrijgemaakt.

