Voor het eerst meer dan 90 miljoen dienstencheques verkocht in Vlaanderen ADN

23 januari 2020

17u28

Bron: Belga 0 In 2019 zijn er in Vlaanderen bijna 93 miljoen dienstencheques aangekocht. Dat blijkt uit gegevens van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Het zijn er ruim 6 miljoen meer dan in 2018. Vooral in december was er een opvallende stijging van de aankoop van cheques, door de verlaagde fiscale aftrek vanaf dit jaar.

Zowat 776.000 Vlamingen kochten vorig jaar 92.874.835 dienstencheques aan. Daarmee werd voor het eerst de kaap van 90 miljoen stuks gerond. Op tien jaar tijd gaat het om een stijging met bijna 56 procent: in 2010 werden 59,6 miljoen cheques verkocht.

Vooral in december was er een duidelijke stijging van het aantal dienstencheques dat bij Sodexo, het bedrijf dat de cheques uitgeeft, de deur uit ging. Dat heeft te maken met de fiscale aftrekbaarheid. Vanaf 2020 is die verlaagd van 30 naar 20 procent. Daardoor kost een dienstencheque van 9 euro nu uiteindelijk 7,2 euro, in plaats van 6,3 euro voorheen.

Poetshulp

De overgrote meerderheid van de gebruikers van dienstencheques wendt ze aan voor poetshulp (96 procent van de gebruikte cheques) en strijkhulp (3,49 procent). In veel mindere mate worden ze gebruikt voor mindermobielenvervoer (0,21 procent) en boodschappen aan huis (0,07 procent).

"Voor honderdduizenden gezinnen is de wekelijkse afspraak met de poetshulp intussen onmisbaar in het kader van de combinatie werk en gezin, en een groep oudere mensen kan langer thuis blijven wonen", zegt Crevits. "Tegelijk zorgen de dienstencheques voor de tewerkstelling van ruim 100.000 mensen die het vaak moeilijker hebben op de arbeidsmarkt.”