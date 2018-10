Voor het eerst gezin uit gesloten centrum in Steenokkerzeel het land uitgezet mvdb

01 oktober 2018

15u32

Bron: Belga 0 Een Armeense moeder met twee kinderen die in het gesloten centrum van Steenokkerzeel verbleven, zijn vanochtend het land uitgezet. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken en door een tweet van staatssecretaris Theo Francken. De vader van het gezin leeft nog ondergedoken.

Het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel is sinds eind deze zomer operationeel. Uitgewezen gezinnen met kinderen kunnen in een van de vier terugkeerwoningen worden opgesloten, waarna ze het land uit worden gezet.

Vandaag gebeurde dat voor het eerst: een Armeens gezin - een moeder met twee kinderen - is vanochtend het land uitgezet.

Het eerste gezin dat in Steenokkerzeel was aangekomen, uit Servië, zit nog steeds in een terugkeerwoning, zegt Ernould. De procedure voor dat gezin loopt nog. Een ander gezin uit Azerbeidzjan verbleef eerder in Steenokkerzeel, maar is intussen overgeplaatst naar een open terugkeerwoning omdat een van de kinderen gezondheidsproblemen had.

De VN-Kinderrechtencommissie verzet zich tegen de detentiemaatregelen omdat deze ernstige schade kunnen toebrengen aan de fysieke en psychologische ontwikkeling van de kinderen.

Eerste gezin is gerepatrieerd uit de Gesloten Gezinsvoorziening te Steenokkerzeel. Alles is goed verlopen.



Dank aan politiebegeleiders en medisch-psychologisch ondersteuningsteam. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

