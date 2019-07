Voor het eerst een transgenderkamp in ons land Redactie

09 juli 2019

Voor het eerst wordt in ons land een zomerkamp georganiseerd exclusief voor transgenders. Daar kunnen jongeren praten met anderen die in dezelfde situatie zitten- en daar is nood aan. Er was bestaan al jarenlang kampen voor holebi’s, maar voor transgenders waren die er nog niet.