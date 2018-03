Voor het eerst bewegende beelden van wolvin Naya opgedoken Redactie

27 maart 2018

11u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Al drie maanden loopt wolvin Naya rond in de buurt van het militaire domein in Leopoldsburg. Nu zijn er voor het eerst bewegende beelden van haar opgedoken. Om 4 uur vannacht liet de viervoeter zich filmen in Bosland, een avonturenbos in Hechtel-Eksel. De beelden werden gemaakt door een wilddetectiecamera van Agentschap Natuur en Bos.

Vorige maand werd een eerste gegidste wandeling georganiseerd in het leefgebied van Naya. "Maar wie hoopt het dier te kunnen spotten, blijft beter thuis", liet gids Jan Loos toen weten. "We gaan zelfs geen sporen kunnen laten zien." Nu is de viervoeter dus wel in het vizier gekomen.

Naya wordt in mei twee jaar. Toen ze zes maanden was, kreeg ze van onderzoekers van de universiteit van Dresden een halsband om met een volgapparaat in. Pas in oktober vorig jaar verliet ze de roedel van haar ouders in de landelijke Lübtheener Heide, tussen Hamburg en Berlijn. Ze trok dwars door Duitsland, stak de grens met Nederland over en kwam op 3 januari op Belgisch grondgebied.

De enige keer dat het dier zich buiten haar nieuwe leefgebied begaf, beet het in Meerhout twee schapen dood. "Een accident de parcours", zegt Loos. "Blijkbaar is er genoeg wild op het domein, want volgens de recentste gegevens heeft ze zich daar echt wel gesetteld."