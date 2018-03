Voor het eerst bewegende beelden van wolvin Naya opgedoken Redactie

27 maart 2018

11u11

Bron: Agentschap Natuur en Bos 202 Al drie maanden loopt wolvin Naya rond in de buurt van het militaire domein in Leopoldsburg. Nu zijn er voor het eerst bewegende beelden van haar opgedoken. 's Nachts liet de viervoeter zich filmen in Bosland, een avonturenbos in Hechtel-Eksel. De beelden werden gemaakt door een wilddetectiecamera van Agentschap Natuur en Bos. Het fragment duurt nauwelijks 13 seconden.

Naya stak begin dit jaar de grens met Nederland over en vertoeft al een tijdje in Limburg, in de buurt van het militair domein van Leopoldsburg. Nu is het opperroofdier voor het eerst vastgelegd door een wildcamera.

"Daarvan zijn er een paar uitgezet. Afgelopen weekend is wolvin Naya tussen 4 en 5 uur gefilmd in Bosland", aldus de woordvoerster van het Agentschap voor Natuur en Bos. De boswachter heeft samen met experten de beelden bekeken en zij besluiten dat het "zo goed als zeker Naya is". Naast de locatie wordt gewezen op de kleine oren van de gefilmde wolf, de hoogbenigheid, de soepele looptred, de koptekening, de onopvallende staart en de timing van de waarneming.

Op zondag 11 maart stierf in Opoeteren -ook in Limburg- een mannelijke wolf na een aanrijding met een wagen. Ook dat dier is afkomstig van de Centraal-Europese populatie.

Twee schapen doodgebeten

Naya wordt in mei twee jaar. Toen ze zes maanden was, kreeg ze van onderzoekers van de universiteit van Dresden een halsband om met een volgapparaat in. Pas in oktober vorig jaar verliet ze de roedel van haar ouders in de landelijke Lübtheener Heide, tussen Hamburg en Berlijn. Ze trok dwars door Duitsland, stak de grens met Nederland over en kwam op 3 januari op Belgisch grondgebied.

De enige keer dat het dier zich buiten haar nieuwe leefgebied begaf, beet het in Meerhout twee schapen dood. "Een accident de parcours", aldus gids Jan Loos. "Blijkbaar is er genoeg wild op het domein, want volgens de recentste gegevens heeft ze zich daar echt wel gesetteld."