Voor het eerst bevestigd door Duitse regering: zeker 17 Belgen krijgen nazipensioen

03 september 2019

05u00

Bron: De Morgen 30 Minstens 17 Belgen ontvangen nog altijd een nazipensioen, zoals hen in 1941 werd beloofd door Hitler zelve. Nadat eerdere berichten tegengesproken werden door de Duitse ambassadeur in ons land, zijn er nu voor het eerst officiële cijfers, schrijft De Morgen.

Drie jaar geleden raakte bekend dat - op dat moment - een twintigtal hoogbejaarde Belgen een aanvullend pensioen kreeg uit Duitsland, als compensatie voor de lichamelijke letsels die ze opgelopen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog, in dienst van het Derde Rijk. De toenmalige Duitse ambassadeur in Brussel ontkende het verhaal echter. "De toeslag wordt niét betaald aan personen die misdaden tegen de mensheid begaan hebben."

Uit nieuwe cijfers die de Duitse staatssecretaris voor Arbeid, Kerstin Griese, heeft vrijgegeven, blijkt dat vandaag nog altijd 17 Belgen een 'BVG-uitkering' opstrijken - zo genoemd omdat het pensioen wordt uitgekeerd door de Bundesversorgungsgesetz. En dan gaat het wel degelijk om oud-nazi's óf hun weduwen of wezen. In Duitsland zelf krijgen 61.225 mensen zo'n toelage, in de rest van de wereld gaat het om 1.934 personen.

Tot nu toe werd aangenomen dat de BVG-uitkering een surplusje was van 300 à 400 euro. Op basis van de nu vrijgegeven bedragen voor begunstigden in Duitsland, lijkt dat een forse onderschatting: zij krijgen gemiddeld 1.562 euro per maand. Ter vergelijking: Belgen die tijdens de oorlog als dwangarbeider in Duitsland werkten, moeten het stellen met een maandelijkse schadevergoeding van 50 euro.

Naast de 17 Belgen met een BVG-uitkering krijgen nog eens 2.487 landgenoten van 88 jaar of ouder een ander pensioen uit Duitsland. Daarover zegt staatssecretaris Griese dat het "niet mogelijk is om te bepalen of deze pensioenen verband houden met de oorlogsperiode".

