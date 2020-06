Voor Groen is Vivaldi nog lang niet dood: “Ik merk dat progressieven elkaar zeer vaak vinden in parlement” KVE

10 juni 2020

08u17

Bron: Belga 3 Wat Groen-voorzitster Meyrem Almaci betreft is de Vivaldipiste voor de volgende federale regering - met socialisten, liberalen en groenen, aangevuld met CD&V - nog lang niet dood. "Ik merk dat de progressieven elkaar toch zeer vaak vinden in het parlement", zei ze in De Ochtend. "Als men wil praten over het aanpikken met de Europese groene deal, over de aanpak van de gestegen armoede, over meer investeringen in gezondheidszorg, dan zijn wij als derde politieke familie beschikbaar."

Nu de socialistische voorzitters Conner Rousseau en Paul Magnette hun snuffelronde stilaan afronden en de constellatie rond de tien partijen die de regering steunen met volmachten eind juni afloopt, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Tegen september moet er een volwaardige federale regering in de steigers staan, zeiden verschillende partijvoorzitters al. Naar de samenstelling blijft het gissen, maar volgens Le Soir zou Magnette de Vivaldipiste met socialisten, liberalen, groenen en CD&V maandag op het partijbureau dood hebben verklaard. Voor de PS-kopman zou het ofwel een regering met N-VA worden, ofwel nieuwe verkiezingen.

Afgelopen weekend riep N-VA-kopstuk Theo Francken al op tot een akkoord tussen sociaaldemocraten en Vlaams-nationalisten, waarbij PS en N-VA het initiatief nemen. Dat zou betekenen dat Groen en Ecolo uit de boot vallen, maar volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci is dat voorlopig niet aan de orde. "Dat zou allemaal in het eindverslag van de socialistische voorzitters staan, maar daar hebben we nog niets van gezien. Ik ben benieuwd", zei ze in De Ochtend op Radio 1.

Springlevend in het parlement

Bovendien lijkt de progressieve coalitie alvast springlevend in het parlement, benadrukte Almaci. "We vragen aan de socialistische familie om te bekijken waar ze zelf naartoe willen, eerder dan naar te kijken wie naar waar wil. En dan merk ik dat progressieven elkaar toch zeer vaak vinden in het parlement."

De groenen blijven in elk geval beschikbaar, maar dan moet het over de inhoud gaan, vindt Almaci. "We praten continu over de coalitie, over wie met wie. De mensen zijn dat beu en ik word eerlijk gezegd ook onpasselijk van al dat gespin in de pers. Als men wil praten over het aanpikken bij de Europese groene deal, over de aanpak van de gestegen armoede en over meer investeringen in de gezondheidszorg, dan zijn wij als derde politieke familie beschikbaar. Alles is daaraan ondergeschikt", zei ze.

Magnette en Rousseau landen wellicht begin volgende week met een eindverslag van hun werkzaamheden, klonk het dinsdag bij sp.a. Intussen kijken verschillende kopstukken in de richting van premier Sophie Wilmès om de formatie in handen te nemen.

