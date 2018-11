Voor elk wat wils: maar liefst zes experts mogen mening over migratiepact geven in Kamer TT

30 november 2018

20u40

Bron: Belga 0 De experten die dinsdag in de Kamer uitleg mogen geven bij het VN-migratiepact zijn bekend. Jean-Luc Bodson, die als speciale gezant voor Asiel en Migratie de onderhandelingen voor ons land voerde, komt als eerste aan het woord.

Na Bodson komt Fernand Keuleneer, advocaat en rechts-katholiek opiniemaker, voorgedragen door N-VA. Vervolgens krijgen twee Franstalige specialisten internationaal recht, Anne Lagerwal (ULB), voorgedragen voor cdH en PS, en Pierre d'Argent (UCL), voorgedragen door MR, het woord. Docent migratierecht aan de Gentse Universiteit Ellen Desmet wordt ook gehoord, zij werd naar voren geschoven door sp.a en Groen. CD&V suggereerde dan weer Jan Wouters, hoogleraar internationaal recht aan de KU Leuven. De komst van Marc Bossuyt, gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof, is nog te bevestigen.

De hoorzittingen in de commissie Buitenlandse Zaken komen er nadat groenen en het cdH resoluties hadden ingediend die de regering opriepen op het migratiepact zonder voorbehoud te ondertekenen. Binnen de regering is er over dat pact discussie ontstaan. De grootste regeringspartij N-VA vreest dat dit pact nefast kan zijn voor het migratiebeleid en wil niet dat premier Michel het pact in Marrakesh ondertekent. De andere regeringspartijen benadrukken dat de tekst niet bindend is en willen dat ons land de tekst wel onderschrijft omdat ze kan bijdragen tot een betere afspraken rond migratie.