Voor eerst is anonieme twitteraar veroordeeld in België SPS

14 juni 2018

07u18

Bron: Belga 3 Voor het eerst heeft een Belgische rechtbank een anonieme twitteraar veroordeeld die systematisch een vrouw belaagde. Dat blijkt uit het jaarverslag van gelijkekansencentrum Unia. "Het is niet omdat je het anoniem op mensen hebt gemunt dat het daarom juridisch ongestraft blijft", zegt directeur Els Keytsman.

Deze week raakten de meeste resultaten van het jaarverslag van Unia al bekend. Het gelijkekansencentrum opende in 2017 een recordaantal dossiers over discriminatie. Van de 2.017 dossiers werd 326 keer onderzocht of er sprake was van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie online.

Uit het jaarverslag blijkt dat discriminatie steeds vaker wordt gemeld bij Unia. Het centrum opende het meeste dossiers over mogelijke discriminatie wegens raciale criteria (782), handicap (516), gevolgd door geloof en levensbeschouwing (319) en leeftijd (149).

Ook over racisme en haat op het internet blijven mensen bij Unia aankloppen: 326 van de dossiers die Unia opende gaat hierover. "Online haatberichten werden de voorbije jaren steeds vaker aan de kaak gesteld, maar het blijft zeldzaam en moeilijk om een veroordeling te bekomen", zegt Keytsman.

Belangrijk signaal

Daarom is het volgens Unia een goede zaak dat de correctionele rechtbank van Antwerpen in april 2018 een anonieme twitteraar veroordeelde. Volgens Unia is dit een primeur voor ons land.

Het parket zocht naar de identiteit van een anonieme internettrol die systematisch een vrouw belaagde op Twitter. Dat slachtoffer liet zich in de aanloop naar de rechtszaak bijstaan door Unia. De rechtbank veroordeelde de dader uiteindelijk tot een werkstraf van 48 uur.

"De maskers vallen af. Het is niet omdat je het anoniem op mensen hebt gemunt dat het daarom juridisch ongestraft blijft. We vinden dit een belangrijk signaal in de strijd tegen systematische cyberhaat en tegenover de slachtoffers ervan", benadrukt de Unia-directeur.