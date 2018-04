Voor derde dag op rij oplegger vol drugsafval gevonden in Limburg RTZ HA

Bron: Belga, eigen berichtgeving 6 Voor de derde dag op rij hebben politiediensten vandaag een oplegger vol drugsafval gevonden, in het noorden van de provincie Limburg. Deze keer stond een Nederlandse oplegger geparkeerd langs de Industrielaan in Overpelt.

Speurders ontdekten intussen een groot aantal vaten met chemische troep in het laadruim. Rond de truck is dan ook een perimeter ingesteld. De civiele bescherming zal worden opgetrommeld om de oplegger met vaten en chemicaliën op te ruimen.

Woensdagavond werden in Lommel en in Neerpelt al twee gestolen opleggers gevonden, respectievelijk langs de Buitensingel en de N71. In Lommel ging het om zes grote tonnen van elk duizend liter en 56 vaten van elk tweehonderd liter. In de oplegger in Neerpelt stonden vijftig vaten van elk tweehonderd liter en een grote ton van duizend liter.

Dit jaar troffen speurders in Limburg al op veertien locaties grote restanten van drugslabo’s aan.

