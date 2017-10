Voor de vijfde keer brandstichting in zelfde woning in Gistel mvdb

17u54

Bron: Belga 0 Bart Boterman De vorige brandstichting in het pand dateert van 8 september. In het West-Vlaamse Gistel is afgelopen nacht al voor de vijfde keer in dezelfde woning brand ontstaan. Volgens de branddeskundige gaat het ook deze keer om opzettelijke brandstichting, meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen.

Op 4 juli ontstond kort na de middag al voor de derde keer in enkele weken tijd brand in een woning langs de Lindenhofstraat. Het vuur ter hoogte van de douche kon volgens de branddeskundige ook deze keer niet accidenteel ontstaan zijn. Opvallend genoeg was de bewoner op dat moment helemaal niet thuis. Volgens de expert kon hij echter perfect voor zijn vertrek ervoor gezorgd hebben dat de brand later zou ontstaan.

Financiële problemen

Dominique D. werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van brandstichting. De speurders zagen een mogelijk motief in de financiële problemen van de man. Het huis zou ook voor een te groot bedrag verzekerd zijn. D. bleef de feiten echter met klem ontkennen en werd snel terug vrijgelaten.

In dezelfde woning werd begin september opnieuw brand gesticht. Na de brand van afgelopen nacht ontdekte de deskundige weer drie brandhaarden. De bewoner werd verhoord over beide brandstichtingen, maar mocht telkens opnieuw beschikken. De nieuwe feiten werden wel toegevoegd aan het lopend gerechtelijk onderzoek.