Voor de jongeren is alles al snel fake news WIE OUDER IS DAN 35, HEEFT MEER VERTROUWEN IN NIEUWS MM

12 juni 2019

06u25 0 Bent u boven de 35 jaar? Dan vertrouwt u dit artikel waarschijnlijk sneller dan wie jonger is. Volgens het jaarlijkse Digital News Report gaapt er een generatiekloof bij het vertrouwen van nieuws.

Op het eerste gezicht alleen maar goed nieuws in het Digital News Report van het Reuters Institute: zowat de helft van de Belgen vertrouwt in het algemeen het nieuws, terwijl het internationale gemiddelde op 42% ligt. Opvallend: Vlaanderen (56%) scoort opvallend hoger dan Wallonië (41%) en zorgt er dus voor dat België op de vertrouwensranking de zevende plaats bekleedt. Voor Vlaanderen zelf is dat plek vier - enkel Finland, Portugal en Denemarken doen beter.

Een jongere leeftijd, laag opleidingsniveau of rechtse oriëntering leveren een lager vertrouwen in nieuws op. Maar de generatiekloof lijkt meer dan ooit een allesbepalende factor: terwijl 61% van de Vlaamse nieuwsgebruikers ouder dan 35 jaar het nieuws vertrouwt, daalt dit tot 38% bij de -35-jarigen.

Vervuild

De verklaring lijkt mee te liggen in hoe nieuws geconsumeerd wordt: voor 20% van de jongeren zijn sociale media de belangrijkste nieuwsbron, bij 35-plussers is dat amper 5%. En op Facebook raakt nieuws al snel een stuk ‘vervuild’: polariserende artikelen krijgen een grotere luidspreker en een gedeeld artikel is vaak al voorzien van commentaar. Slechts 18% van de Vlamingen vertrouwt dan ook het nieuws via sociale media. “Terwijl de klassieke mediamerken in het algemeen betrouwbaarder worden ingeschat”, zegt mediaprofessor Ike Picone (SMIT-VUB), verantwoordelijk voor de Belgische tak van het rapport. Ook nieuwe onderzoeksresultaten van Arteveldehogeschool bevestigen die kritische houding. Begin januari werden ruim 1.000 Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 bevraagd: Facebook komt eruit als nieuwsbron waar wordt ‘gesnackt’. “Daaruit bleek dat jongeren eigenlijk niet naar Facebook trekken om nieuws te consumeren, ze zien het er vooral passeren”, zegt onderzoekster Annelore Deprez, die wel een revival ziet van nieuwssites en -apps, vooral bij de 20- tot 24-jarigen. “Het blijft voor hen dus wel een online gegeven.”

In die online omgeving tonen ze zich wel waakzaam, zo tonen beide onderzoeken. Jongeren nemen het nieuws niet zomaar voor waar aan. “De zaken die ondernomen worden om desinformatie tegen te gaan, zoals dubbelchecken of erover praten met een vriend, liggen bij hen een pak hoger”, zegt Picone.

Betalen? Nee, dank je

Hoewel jongeren zich bewust zijn van desinformatie en een groot vertrouwen uiten in klassieke media, lijken ze er dus hun weg er niet naar te vinden. “De paywalls die uit de grond schieten, dreigen een probleem te vormen”, merkt Picone op. De komende generaties willen niet betalen voor nieuws. “De echte nieuwsjunks misschien nog, maar het grootste deel ziet nieuws als een basisrecht.”

De belangrijkste doorgevers van nieuwswijsheid en -vertrouwen blijken de ouders. “Waar nu nog de krant op tafel ligt of het gezin in de zetel duikt voor het zevenuurjournaal, worden kinderen in de toekomst misschien ook op een andere manier warm gemaakt voor betrouwbaar nieuws: ‘Volg eens deze interessante journalist op Twitter’, bijvoorbeeld”, zegt Picone. “Al bestaat het gevaar wel dat nieuws veel minder zichtbaar wordt als mama en papa enkel nog door artikels scrollen op hun smartphone.”