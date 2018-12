Voor CD&V en Open Vld moet regering niet vallen KVE

04 december 2018

21u41

Bron: Belga 0 Voor CD&V en Open Vld hoeft de stemming in het parlement over het VN-migratiepact niet noodzakelijk tot de val van de regering te leiden. "Wat mij betreft hoeft de regering niet te vallen. Ik zou dat onverstandig vinden", zei CDV-voorzitter Wouter Beke vanavond in het VRT-programma Terzake.



Premier Charles Michel kondigde eerder op de avond aan dat hij woensdag aan het parlement zal vragen om zich uit te spreken over het VN-migratiepact en dat hij de uitkomst daarvan op de VN-bijeenkomst van volgende week in Marrakesh zal communiceren. Dat dreigt tot een wisselmeerderheid te leiden, aangezien coalitiepartner N-VA zich mordicus tegen het pact verzet.

"Elke partij zal morgen zijn kaarten op tafel moeten leggen en zal moeten kijken wat de consequenties zijn die men daaraan verbindt. CD&V zal daarvoor stemmen. Elke partij moet dat voor zichzelf uitmaken", reageerde Beke in Terzake.

Overleeft de regering dit? "Als het van ons afhangt wel", aldus @wbeke en @RuttenGwendolyn #terzaketv #vrtnws pic.twitter.com/YBROFTIAQS Terzake(@ terzaketv) link

Zijn Open Vld-collega Gwendolyn Rutten lanceerde nog een oproep aan N-VA. "Zet je mee op zo'n parlementaire lijn", zei Rutten, die erop wees dat landen als Nederland en Denemarken een verklaring hebben aangenomen "waarmee ze zich nog meer versterkt hebben in het discours tegen extreemrechts".

“Fake News”

Beide partijvoorzitters laakten de campagne die N-VA vandaag lanceerde om haar standpunten over het VN-migratiepact kenbaar te maken bij het grote publiek. "Fake news", zo luidde het bij Beke, die wees op de toelichting die zes experts eerder op de dag hadden gegeven in de Kamer. "Ga het debat aan met extreemrechts in plaats van je in de plaats te zetten van extreemrechts", klonk het bij Rutten.

