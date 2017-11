Voor Canada is herdenking Slag bij Passendale ontzettend belangrijk bewerkt door: mvdb

Canada herdenkt in de Westhoek vier dagen lang de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde Canadezen. Die herdenking werd vanavond geopend met een ceremonie onder de Menenpoort.

Na de Britten, de Schotten, de Australiërs en Nieuw-Zeelanders, is het nu de beurt aan de Canadezen om hun oorlogsslachtoffers te herdenken. Ook voor Canada is de Derde slag bij Ieper, beter bekend als de Slag bij Passendale, ontzettend belangrijk. Enerzijds voor de vele verliezen maar vooral omdat de Canadezen met een finale stuiptrekking de ruïnes van Passendale innamen op 10 november en zo de Derde slag bij Ieper beëindigden.

16.000 Canadese slachtoffers

De geallieerden waren al bijna honderd dagen bezig om de Duitse linie te doorbreken en Passendale te bereiken. Het was uiteindelijk de Canadese 2de divisie die na een finale raid van vier dagen de kerk, of wat er van overbleef, kon bereiken. Er vielen 16.000 Canadese slachtoffers: verwond, gedood of vermist.

Het Saskatchewan 46ste bataljon leed zelfs 70 procent verlies, waardoor ze de bijnaam "Suicide Battalion" meekregen. De Duitse verliezen liepen nog hoger op. In honderd dagen tijd liepen de verliezen op tot in totaal 500.000. De zinloosheid van de oorlog werd pijnlijk duidelijk toen de Duitsers in 1918 een groot deel van het verloren terrein nog eens overnamen.

"You know, Hughie, this is suicide"

De Canadese herdenking werd ingezet met een ceremonie onder de Menenpoort. Bijna 7.000 namen van de in totaal 55.000 gebeitelde namen zijn Canadezen, waaronder die van Louis-Joseph Papineau, een patriotische rebel die op 30 oktober tegen zijn majoor zei: "You know, Hughie, this is suicide". Kort later werd hij gedood door een granaat.

Ongeveer 1.000 personen woonden de ceremonie onder Menenpoort bij. De ceremonie opende met een voorstelling van de Warrior Eagle drummers, inheems Canadese percussionisten die een spirituele toets geven aan herdenkingsceremonie met hun slagwerk. Die ging gepaard met een hoepeldanseres. Daarna werd er gebeden. Uiteraard weerklonk de Last Post, werd het Kohima Epitaph voorgelezen en was er een kranslegging.

Voor Canada legden onder meer Sherry Romanado, secretaris voor veteranenzaken, een krans neer. Ook Olivier Nicoloff, de ambassadeur voor Canada in België was aanwezig, net zoals enkele familieleden van overleden soldaten.



De ceremonie was slechts het begin van een herdenking van vier dagen. Donderdag zijn er nog ceremonies, onder meer aan de Brooding Soldier in Langemark. Vrijdag staat een herdenking op Tyne Cot Cemetery gepland en een ceremonie aan het John McCrae Memorial. Zaterdag is er dan Wapenstilstand, met onder meer nog een ceremonie op Hill 62, aan het Canadese Memoriaal in Zillebeke.