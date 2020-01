Exclusief voor abonnees

Voor assisen na euthanasie: “Een hond krijgt toch ook een spuitje als men van mening is dat het dier onnodig lijdt?”

Voorbeschouwing assisen Oost-Vlaanderen: het euthanasieproces Tine Nys

Erwin Verhoeven

16 januari 2020

18u47

10

Voor het assisenhof in Gent begint morgen het proces tegen de twee artsen en de psychiater die tien jaar geleden betrokken waren bij de euthanasie op Tine Nys (38). Volgens de familie van de jonge vrouw uit Sint-Niklaas gebeurde de levensbeëindiging niet volgens het boekje. Het is de eerste keer dat er in ons land artsen terecht staan voor een inbreuk op de euthanasiewet.