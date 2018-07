Voor 500.000 euro aan katalysatoren gestolen bij Evonik Antwerpen mvdb

25 juli 2018

13u56

Bron: Belga 0 In de Antwerpse chemiefabriek Evonik is een dief aan de haal gegaan met verschillende edelmetaal-katalysatoren. Dat zegt het bedrijf vandaag in een persbericht. De gestolen katalysatoren hebben een waarde van minstens half miljoen euro.

De edelmetaal-katalysatoren, die veelal worden gebruikt in poedervorm in een omhulsel, beïnvloeden de snelheid van een chemische reactie zonder zelf op te gaan in het proces. Ze kunnen dus eenvoudig worden gerecupereerd na de reactie en zijn daarom erg waardevol.

Een dief ging ervandoor met verschillende katalysatoren met een opgetelde waarde van minstens een half miljoen euro. De edelmetalen zijn erg gegeerd, want worden ook gebruikt bij de productie van bijvoorbeeld gsm's en GPS-systemen.

Over de manier waarop de katalysatoren konden gestolen worden, wordt in kader van een onderzoek van politie en overheid nog geen informatie vrijgegeven. "We bekijken intern hoe we de al erg strenge veiligheidsprocedures die bij ons chemisch bedrijf in werking zijn, nog kunnen opschroeven", laat Evonik-woordvoerder Danny Erreweyaert weten.