Voor 3 miljoen naar AS Roma, maar nu in de cel Profvoetballer Ismail H. verdacht van minstens vijf gewapende overvallen

13 maart 2018

18u02 2 Bij Westerlo zou Ismail H. (22) zijn carrière opnieuw lanceren, en daarna via de grote poort terugkeren naar zijn club AS Roma. Het draaide anders uit. In januari ontsloeg de voetbalclub de talentvolle speler, en nu zit hij in de cel: Ismail H. zou minstens vijf gewapende overvallen in Turnhout en omgeving hebben gepleegd.

Een woelige carrière, dat is wel het minste dat je over Ismail H. kan zeggen. Als kind van Marokkaanse ouders groeit hij op in Enschede, in Nederland. Als voetballertje bij de lokale club valt hij meteen op en krijgt een plek in de gerenommeerde jeugdopleiding van FC Twente. Tot hij, ondanks zijn talent, op z’n twaalfde wordt weggestuurd. "Ik geef toe: ik was geen gemakkelijke jongen. Ik was vervelend, lastig en heb fouten gemaakt. Maar kom op, ik was twaalf: welke jongen maakt dan geen fouten?", zegt hij in maart 2016 in een interview met de krant Tubantia.

Hij stond toen niet zomaar in de krant. H had net een contract getekend bij het grote AS Roma, de club van Rode Duivel Radja Nainggolan. Ruim drie miljoen euro hadden de Romeinen voor hem betaald. De deur naar de doorbraak stond wagenwijd open.

