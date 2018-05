Voor 11 euro naar psycholoog: vanaf dit najaar 4 tot 8 sessies terugbetaald Redactie

18 mei 2018

05u42

Bron: eigen berichtgeving 4 Binnenkort kost een bezoekje aan de psycholoog nog maximaal 11 euro. Volwassenen die lijden aan angststoornissen, depressief zijn of verslaafd aan alcohol, hebben jaarlijks recht op 4 tot 8 sessies aan dit verlaagde tarief.

De eerste consultaties bij de psycholoog kosten vanaf dit najaar nog hooguit 11 euro, in plaats van gemiddeld 45 euro vandaag. Het kernkabinet zet het licht daarvoor vandaag op groen. Eerder had minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) al aangekondigd dat er een terugbetaling zou komen, maar nu is bepaald hoeveel en voor wie. "Door een tussenkomst te voorzien, hopen we dat de stap naar een psycholoog minder groot wordt", zegt De Block. "Uit onderzoek blijkt immers dat de Belg nu jaren wacht om hulp te zoeken."

De terugbetaling zal gelden voor volwassenen met veelvoorkomende psychische problemen, zoals een angststoornis, depressie of alcoholverslaving. Maar die categorieën kunnen ruim geïnterpreteerd worden. Ook wie zijn partner of kind verloor of een trauma opliep, kan van de regeling gebruikmaken. Wel is er een voorschrift nodig van een huisarts of psychiater. Dan heb je recht op vier sessies bij een psycholoog of orthopedagoog. Eventueel krijg je daarna nog vier extra sessies, opnieuw op doktersvoorschrift. Wil je nadien nog therapie, dan betaal je de volle pot.

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt minder dan 11 euro. Jaarlijks is voor de terugbetaling een budget van 22,5 miljoen euro voorzien. De minister schat dat daarmee 120.000 patiënten geholpen kunnen worden.