Voor 10 euro ben je in Portugal al een Belgische flik: afgedankte politiekleding te koop Afgedankte politiepolo zomaar te koop, hoewel die eigenlijk verbrand moet worden BJM

21 augustus 2019

05u00 7 In een winkel in Portugal kan je een polo van de Belgische politie kopen voor amper 10 euro. Dat is verboden, en zou zelfs onmogelijk moeten zijn: agenten moeten elk kledingstuk dat niet meer past of versleten is teruggeven aan hun korpschef. Die moet het laten verbranden. Wie het toch uitleent of verkoopt, riskeert tot een jaar cel en 50.000 euro boete. Net als de koper, overigens.

‘Saldos. Tudo a 10 euro.’ Koopjes, alles aan 10 euro. Op de kop van het kledingrek hangt een Belgische politiepolo - met het bekende blauwe logo op mouw en borst. Zo goed als zeker een echte, denkt de Belg die deze foto nam in een winkelcentrum op vakantie in Maia, een voorstad van Porto. De man weet waarover hij praat: hij werkt hier al jaren bij de politie. Hij postte het beeld in de Facebookgroep Thin Blue Line Belgium, met meer dan 6.500 leden - allemaal Belgische politiemannen en vrouwen. “Nu begrijp ik waarom ik altijd zo lang moet wachten op mijn gerief. Onze bazen kopen onze kledij in Portugal”, grapt een collega over de vaak lange levertijden. Velen vragen zich af hoe één van hun politieshirts in een shop in Portugal is beland. Een politieman vermoedt dat een collega het in ons land domweg in een kledingcontainer dumpte.

Elke keer een pv

“Er bestaat maar één juiste oplossing voor oude politiekleding”, zegt Nicholas Paelinck van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP). “Die moét teruggegeven worden aan de korpschef en die laat het door een gespecialiseerde firma verbranden.” Logisch, klinkt het bij politievakbond VSOA. “We mogen niet toestaan dat politiekledij in een zwart circuit terechtkomt.”

Om te vermijden dat politiekledij in handen valt van nepagenten en terroristen, bestaat er al jaren een omzendbrief met richtlijnen over afgedankt politiemateriaal. “Het uniform mag niet uitgewisseld, gegeven, geleend of verhandeld worden zonder toestemming van de overheid”, verduidelijkt Sarah Frederickx van de federale politie. Wie uniformen toch verkoopt of uitleent, kan tuchtrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd worden: er staan straffen op van 8 dagen tot één jaar cel en boetes van 50 tot 50.000 euro. Ook wie een politie-uniform draagt zonder dat hij daartoe gerechtigd is, riskeert boetes tot 1.000 euro. Datzelfde geldt voor uitrustingsstukken die het politielogo, een specifieke politiemarkering en/of de vermelding ‘politie’ dragen.

Politiemensen moeten verlies of diefstal van hun kledij dan ook ernstig nemen. Elke keer opnieuw moet er een proces verbaal worden gemaakt en moet het als veiligheidsincident worden gemeld. Cijfers over hoeveel van dergelijke pv’s er zijn, kon de politie gisteren niet geven.

Nepagenten

Op het vlak van uit de markt halen van politiekledij verduidelijkt Nicholas Paelinck dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de basisuitrusting en de ‘functie-uitrusting’. Onder dat laatste vallen onder andere motorkledij en aangepaste kleren voor speciale eenheden. “Die uitrusting blijft altijd eigendom van de zone en moet sowieso terug worden ingediend”, zegt Paelinck. Wat betreft de basisuitrusting: de politieman of -vrouw koopt die kledij met punten, die elk jaar worden toegewezen. Toch blijft ook dat basisuniform altijd eigendom van de overheid - het als politielid zelf vernietigen, kan dus niet.

Maar Paelinck vraagt zich af of het verzamelen en laten vernietigen nog wel de verantwoordelijkheid is van de korpschefs, “in tijden van terreurdreiging en nepagenten”. “Misschien moet de minister dringend zijn verantwoordelijkheid nemen met een duidelijke richtlijn.”

“Voor ons lijken de huidige richtlijnen duidelijk”, reageert Koen Van Parys van de politievakbond VSOA. Hij vindt het oké dat agenten hun verantwoordelijkheid nemen met het inleveren van afgedankte kledij bij hun overste. “Maar het kan niet de bedoeling zijn dat ze ook nog eens verantwoordelijk worden gesteld voor het hele logistieke proces. Agenten op het terrein hebben al genoeg aan hun hoofd.” Volgens de vakbond volgen ook niet alle korpsen de opgelegde richtlijn. “Dat is problematisch.”

Regels niet aan te passen

De huidige regels zijn nu niet aan te passen, stelt het kabinet van binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V). “Waarmee we ook niet gezegd hebben dat ze ontoereikend zijn”, zegt woordvoerder Erik Eenaerts. “De volgende regering zal deze vraag moeten onderzoeken.” Sarah Frederickx van de federale politie benadrukt nog dat het personeel zoveel mogelijk gesensibiliseerd wordt om voorzichtig om te springen met het uniform. “Het feit dat een politieman zelf deze foto deelde, bewijst dat die bewustwording er is.”

Er was gisteren nog geen onderzoek opgestart naar de winkel in Portugal.