Vonnis over schietpartij Driesstraat op 23 april WHW

29 maart 2018

09u53

Bron: eigen berichtgeving 1 Op maandag 23 april doet de Brusselse correctionele rechtbank uitspraak in het proces tegen Salah Abdeslam en Sofien Ayari. Deze ochtend werd enkel nog gepleit over de burgerlijke partijstelling van V-Europe, de slachtoffervereniging van de aanslagen van 22 maart 2016.

De verdediging betwist dat de verenging een belang heeft om als burgerlijke partij op te treden. "Salah en Ayari staan hier niet terecht voor de aanslagen in Brussel", klinkt het. De vereniging is het daar niet mee eens. V-Europe heeft drie doelen, aldus meester Lys: de slachtoffers van de aanslagen helpen, maar ook de strijd tegen het terrorisme en de waarheidsvinding.

“Daarom hebben we hier ook een belang. Wat er in de Driesstraat is gebeurd, maakt deel uit van een duidelijke terroristische context”, klonk het. “De verdachten hebben hun loyaliteit aan IS nooit verloochend of in vraag gesteld. De feiten zelf spreken ook voor zich: in het appartement is een IS-vlag gevonden, er is gebruikgemaakt van oorlogswapens.”

De schietpartij in de Driesstraat kan ook niet los gezien worden van de aanslagen van 22 maart, of die van 13 november 2015 in Parijs. “Niemand zou begrijpen dat de slachtoffers niet zouden kunnen optreden in de processen over die aanslagen.

Waarover gaat het?

Op 15 maart 2016 wilden leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT), het Frans-Belgische team dat de aanslagen in Parijs onderzocht, een huiszoeking uitvoeren in de Driesstraat. De zes agenten, die hadden verwacht niemand aan te treffen in het appartement, werden onmiddellijk onder vuur genomen. Drie van hen raakten daarbij gewond.

Bij de schietpartij kwam de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid om het leven (36). Belkaid, ook gekend onder de schuilnaam Samir Bouzid, werd ervan verdacht een coördinerende en voorbereidende rol te hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.

Twee andere aanwezigen in het appartement ontsnapten. Uit onderzoek bleek dat een van hen Salah Abdeslam was. De politie pakte Abdeslam drie dagen later op, enkele kilometers verder in de Vierwindenstraat in Molenbeek. De tweede man die uit het appartement ontsnapte, was Sofien Ayari, ook bekend onder de valse namen Amine Choukri en Monir Ahmed Alaaj.

Het federaal parket vorderde voor de twee verdachten twintig jaar cel voor moordpoging op politieagenten in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context. De verdediging van beide verdachten vroeg de vrijspraak voor de moordpoging en erkende enkel het verboden wapenbezit. Ook de terreurcontext werd betwist. De verdediging van Salah Abdeslam wierp ook een procedure-argument op. Volgens meester Sven Mary is de strafvordering immers onontvankelijk omdat de onderzoeksrechter in de foute taal werd gevorderd.