Volvo Trucks werft 200 tijdelijke werkkrachten aan na ontslag 250 tijdelijke arbeidskrachten vorig jaar MDG

19 februari 2020

15u58

Bron: Belga 16 Volvo Trucks Gent gaat 200 tijdelijke werkkrachten aanwerven om een aantal grote orders te kunnen opleveren. Dat kondigt het bedrijf woensdag aan. Opvallend, want vorig jaar zette de Oost-Vlaamse vrachtwagenbouwer de samenwerking met zowat 250 tijdelijke arbeidskrachten nog stop.

Vanaf 4 mei verhoogt de Volvo Trucks fabriek in Gent haar productie om tegemoet te komen aan de tijdelijke meervraag. De directie van Volvo Trucks zoekt daarbij naar 200 tijdelijke werkkrachten voor haar fabriek in Gent, waar vier modellen worden gebouwd. Enkele grote klanten hebben onverwacht uitgebreide orders geplaatst, waardoor de productiecapaciteit opgevoerd moet worden.

Volvo Trucks werd vorig jaar geconfronteerd met een terugvallende vraag en een somber economisch vooruitzicht. Maar die projecties worden begin 2020 allerminst gevoeld en er worden wel degelijk bestellingen geplaatst door een paar grote klanten. Het gaat vooral van vrachtwagens bedoeld voor lange afstanden: het type FH en FH16. In de Gentse vestiging rolt ook het type FM en FMX van de band, bedoeld voor de bouw.

Productiemedewerkers en materiaalbehandelaars

Bij Volvo Trucks werken ongeveer 2.000 mensen, aangevuld met 10 procent tijdelijke arbeidskrachten om personeel te vervangen. Daar komen dus nog eens 200 tijdelijke arbeidskrachten bovenop. Het gaat om productiemedewerkers en materiaalbehandelaars. Het is nog niet duidelijk hoe lang de tijdelijke tewerkstelling zal duren, maar de personeelsleden zouden minstens enkele maanden in dienst kunnen treden.

De vestiging in Gent is de grootste productie-eenheid van Volvo Trucks in Europa en produceerde vorig jaar meer dan 38.000 Volvo-vrachtwagens.