Voltijds betaald voor 1 telefoontje per dag: zo kostte contacttracing ons 8,5 miljoen euro

22 september 2020

Bron: Knack

Twee maanden contactonderzoek kost de Vlaamse overheid 8,5 miljoen euro. Dat meldt Knack. Maar in mei en juni, toen ons land een duidelijke daling in het aantal nieuwe besmettingen kende, was het toch heel rustig bij de callcenters? Waarom liep de rekening dan zo op? De contactspeurders werden voltijds betaald, terwijl ze gemiddeld minder dan één persoon per dag moesten bellen, stelt Knack.