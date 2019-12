Voltallige VRT-directie eist ontslag Peter Claes in brief Redactie

23 december 2019

20u11

Bron: De Morgen, De Tijd 1 De voltallige VRT-directie eist in een brief aan de raad van bestuur het ontslag van directeur media en productie Peter Claes. Dat meldt De Tijd.

Als de ‘nummer 2’ in de hiërarchie heeft Claes een cruciale rol bij de VRT. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de contracten met de productiehuizen en de schermgezichten. De afgelopen dagen bleek echter dat er sprake was van een vertrouwensbreuk aan de top van de openbare omroep, en dat niemand van het directiecomité Claes nog steunt.

In een brief schaart de directie zich nu aan de zijde van topman Paul Lembrechts, die eerder al om het ontslag van Claes had gevraagd. De raad van bestuur stemde daar echter niet mee in.

Het pijnpunt is niet het werk van Claes, schrijft De Tijd, die de brief kon inkijken, maar wel de samenwerking met de rest van het directiecomité die spaak loopt.

“Peter heeft sterke kwaliteiten als marketeer, maar zijn eigengereid, niet transparant en manipulatief optreden maakt samenwerking onmogelijk”, klinkt het. “De eendracht in het team is onherstelbaar zoek.”