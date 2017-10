Voltallig Veiligheidskorps afwezig: geen gedetineerden naar Brussels justitiepaleis overgebracht 11u10

Bron: Belga 0 Photo News Het Justitiepaleis in Brussel. Er worden vandaag geen gedetineerden overgebracht naar het Brusselse justitiepaleis. Dat werd vernomen van verschillende politiebronnen in het paleis zelf. Oorzaak is dat het voltallige Veiligheidskorps afwezig is gebleven. Brussels procureur-generaal Johan Delmulle had de lokale en federale politie opgevorderd, maar die konden niet alle taken van het Veiligheidskorps overnemen.

Vandaag organiseren de vakbonden van het Veiligheidskorps een algemene vergadering in Brussel. Alle leden van dat korps hebben een dienstvrijstelling gekregen en kunnen aanwezig zijn op die vergadering. Die algemene vergadering is een gevolg van het vorige week goedgekeurde wetsvoorstel over de oprichting van een nieuwe directie "beveiliging". Een van de opdrachten van die nieuwe directie is het transport van gedetineerden. De leden van het Veiligheidskorps krijgen vandaag van hun vakbondsafgevaardigden meer toelichting daarover.

Photo News Brussels procureur-generaal Johan Delmulle.

Procureur-generaal Delmulle had daarop de lokale en federale politie opgevorderd om de overbrenging van gedetineerden naar het justitiepaleis en de zittingszalen te verzekeren. Bij de lokale politie van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene klonk het daarop dat lokale politieagenten zouden inspringen op voorwaarde dat het Veiligheidskorps een minimumdienst voorzag. Nu er vandaag niemand van het Veiligheidskorps is komen opdagen, is er geen minimumdienst en worden er dus ook geen gedetineerden overgebracht.

"Wij hebben, zelfs met de versterking van de federale politie, niet de capaciteit om dat te doen en kunnen niet alle taken van het Veiligheidskorps overnemen", klinkt het bij de politiediensten in het justitiepaleis.

