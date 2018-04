Voltallig juweliersgezin in de cel op verdenking van goudsmokkel IVI

18 april 2018

18u19

Bron: Belga 4 Nadat eerder al de vader en de zoon van een juweliersgezin uit Sint-Joost-ten-Node onder aanhoudingsbevel waren geplaatst op verdenking van goudsmokkel, is nu hetzelfde gebeurd met de moeder van het gezin. Dat meldt de krant Het Nieuwsblad. Het Brusselse parket bevestigt enkel dat er een gerechtelijk onderzoek loopt, maar andere gerechtelijke bronnen bevestigen dat de drie gezinsleden in de cel zitten.

Vader Musa Ö. was in juni 2017 de eerste om in de cel te vliegen nadat hij op de luchthaven Brussels Airport betrapt werd met 16 kilo goud en 125.900 euro in zijn bezit. De man zou er voordien al enkele malen in geslaagd zijn om grote hoeveelheden goud en cash te smokkelen door een goedkoop vliegticket naar een ander Schengenland te kopen, door de grenscontrole te stappen met zijn trolley en die vervolgens om te ruilen met een andere reiziger, die het goud naar een smelterij in Turkije bracht, terwijl Musa Ö. zelf naar huis terugkeerde. Op 8 juni 2017 liep het echter mis en werd vader Ö opgepakt.

Moeder en zoon

De politie voerde enkele dagen later een huiszoeking uit in zijn juwelierszaak in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-Ten-Node maar miste daarbij wel een verborgen lading juwelen. Zoon Fevzi boorde dan maar vanuit een aanpalend gebouw een gat in de muur en haalde de juwelen op. Helaas voor hem werd ook hij opgepakt, met de juwelen in de koffer van zijn wagen. Recent kon de politie dan ook moeder Ö betrapt toen ze 11 kilo goud transporteerde waarvoor ze geen sluitende uitleg had.

Het is niet de eerste maal dat het Brusselse gerecht interesse toont in het juweliersgezin. In 2012 werd boven hun zaak in St-Joost-ten-Node een clandestien goudatelier ontmanteld, waar 70 kilo goud van onduidelijke herkomst lag. Omdat er ook grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen ontdekt werden, moest de buurt geëvacueerd worden terwijl het goudatelier ontruimd werd.