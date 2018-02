Volop slee -en skiplezier op Baraque de Fraiture ADN

11 februari 2018

17u23 0 Dankzij de verse sneeuw hebben 29 skicentra gisteren de deuren geopend in het zuiden van het land. Skipret verzekerd dus. Dat blijkt ook uit deze kiekjes op de Baraque de Fraiture, het hoogste punt van het Plateau des Tailles in de Belgische Ardennen .

Skiën of langlaufen is mogelijk in Luik en Luxemburg, maar ook in Namen en Henegouwen. De zes stations voor alpijns skiën (Mont des Brumes (Stoumont), Baraque de Fraiture, Monty (Lierneux), Val de Wanne (Trois-Ponts), Thier des Rexhons (Spa) en Ovifat zijn allen open. In de Oostkantons zijn alle vijftien skistations geopend in de Hoge Venen, het Eifel-gebied, de Our-vallei en de centra in Baugnez nabij Malmedy. In de provincie Luxemburg is er sneeuwpret in acht centra. In het zuiden van Henegouwen is een langlaufpiste nabij Chimay geopend, net als in Gedinne in Namen.