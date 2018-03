Volledige woning onbewoonbaar door schouwbrand in Lemberge Sam Ooghe

20 maart 2018

00u52

Bron: eigen berichtgeving 0 Een op het eerste gezicht onschuldige schouwbrand heeft in de Vatestraat in het Oost-Vlaamse Lemberge (Merelbeke) grote ravage veroorzaakt. De brandweer moest meer dan twee uur blussen en grote delen van het rieten dak wegzagen.

De brand ontstond iets na negen uur 's avonds in de schouw en sloeg over naar het dak en de dakverdieping. Of de bewoners op dat moment thuis waren, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat niemand gewond raakte. Het gezin kon 's avonds al terecht bij de buren.

De brandweer moest twee uur lang blussen, omdat het water moeilijk door het rieten dak raakte. Daardoor bleef de temperatuur er hoog. De brand in de schouw zelf werd ook enkele keren letterlijk nieuw leven ingeblazen. Uiteindelijk moesten de brandweermannen grote delen van het dak wegzagen om efficiënter te kunnen blussen. Rond half twaalf zaten de bluswerken erop. De dakverdieping is volledig vernield en het huis is tijdelijk onbewoonbaar.