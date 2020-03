Volledige maand overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten Belga

20 maart 2020

10u11 9 Zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten als gevolg van het coronavirus, krijgen een volledige maand overbruggingsrecht. Dat hebben de federale ministers Nathalie Muylle (CD&V) en Denis Ducarme (MR) beslist.

Veel zelfstandige ondernemers moeten hun zaak sluiten door de coronacrisis. Die zelfstandigen zullen nu, zeker voor de maanden maart en april, recht krijgen op een volledige maand overbruggingsrecht van maximum 1.614,10 euro.

“Wie zijn zaak vrijwillig sluit, kan een beroep doen op het overbruggingsrecht voor de volledige kalendermaand, als de sluiting minstens zeven opeenvolgende dagen duurt. Op deze manier zorgen we dat zelfstandigen over een inkomen blijven beschikken en helpen we hen om doorheen deze moeilijke periode te geraken”, legt minister van Economie Nathalie Muylle uit.

Voor welke categorieën geldt de regeling?

Voor zelfstandigen die helemaal of deels moeten sluiten als gevolg van de noodmaatregelen tegen het coronavirus. Een gedeeltelijke sluiting is bijvoorbeeld een restaurant dat wel nog afhaalmaaltijden verdeelt. Een voorbeeld van een volledige sluiting is bijvoorbeeld een kledingwinkel die op 18 maart moest sluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Voor die maand heeft die kledingzaak recht op het volledige bedrag van 1.291,69 euro zonder kinderlast of 1.614,10 euro met kinderlast.

Ook zelfstandigen die uit eigen beweging minstens zeven opeenvolgende dagen sluiten, denk bijvoorbeeld aan kappers die wettelijk gezien niet moeten sluiten, maar dat toch doen omdat klanten wegblijven, kunnen na zeven dagen sluiting aanspraak maken op het maandbedrag.

De regeling is minstens van toepassing voor de maanden maart en april. Na de coronacrisis wordt weer overgeschakeld op de normale regels, al wordt ook daar bijgestuurd. Zo zal het mogelijk worden om overbruggingsrecht aan te vragen voor kortere periodes dan een maand. Tot nog toe was een maand de minimumperiode.