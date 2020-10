Exclusief voor abonnees

Volledige kankerafdeling in quarantaine na 16 besmettingen, maar: “Kans dat je thuis besmet geraakt blijft veel groter”

JVS en MAC

06 oktober 2020

05u00

In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas is de volledige oncologische afdeling in quarantaine geplaatst na 16 besmettingen met corona. Van de 42 patiënten zijn er 7 positief, van de 91 medewerkers en artsen 9. Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano benadrukt dat mensen niet bang moeten zijn voor een ingreep of behandeling in een ziekenhuis. "De kans om thuis besmet te geraken, is vele malen groter."