Volle kerk voor Julie (20) die omkwam toen ze het zebrapad wilde oversteken: "Jouw verlies is niet eerlijk" Bart Boterman

20 januari 2018

14u00 6 In de Sint-Janskerk in Oostende is vanochtend afscheid genomen van de 20-jarige Julie Daivier. De jonge vrouw kwam vorige week donderdag om het leven bij een verkeersongeval op de Gistelsesteenweg, toen ze op het zebrapad wilde over steken.

De kerk zat afgeladen vol en vele aanwezigen pinkten tranen weg om het verlies van hun vriendin, familielid of kennis. Verschillende vrienden lazen een brief voor gericht aan Julie, waarin ze haar eerden voor haar lieve en zachtaardige karakter, haar positieve ingesteldheid, behulpzaamheid en integriteit. “Je was een sterke vrouw met het hart op de juiste plaats. Ook al kenden we elkaar nog maar 3,5 jaar, we waren hartsvriendinnen geworden en deden alles samen. Jouw verlies is niet eerlijk. Je was net begonnen met je leven en maakte mijn leven mooier. Je hebt voor altijd een speciale plaats in mijn hart. Ik zie je graag en zal je enorm missen”, sprak vriendin Maité bijvoorbeeld.

Voor haar ouders, broertje en vriendje woog het afscheid te zwaar. De priester schetste in hun plaats het leven van hun geliefde. Hij had het over een meisje vol levenslust, dat op 1 februari bij TUI Oostende aan de slag zou gaan. Julie Daivier wordt gecremeerd en de urne wordt bijgezet op de begraafplaats in de Stuiverstraat in Oostende.