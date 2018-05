Volle kerk neemt afscheid van slachtoffer clown Tobi: "Bedankt dat we je mochten kennen. Rust zacht, lieve Caroline" Bart Boterman

25 mei 2018

14u06 77 In de Sint-Michielskerk in Roksem bij Oudenburg is deze morgen massaal afscheid genomen van Caroline D. (46). Honderden diep bedroefde vrienden, familieleden, kennissen en collega’s woonden het afscheid bij. De rozenkweekster en moeder van drie kwam vorige week maandag om het leven bij een gruwelijke moord in haar woning in Ettelgem.

“Onbegrip. Geschonden dromen. Een verloren toekomst. Eindeloos verdriet. Het stilstaan bij dit gebeuren maakt diepe gevoelens los en laat veel verdriet na in ons getroffen hart”, leidde diaken Jos Desmeth de uitvaartceremonie in. Niet toevallig was Carolines kist bedekt met tientallen kleurrijke rozen, want dat was haar passie.

“Jij als rozenfee hebt ons leven zo veel kleurrijker en mooier gemaakt. Maar een laffe daad heeft je leven en dat van de mensen rondom je verwoest. Het prikt ons als een doorn diep in de huid. Maar jouw schoonheid en bloei staat ook diep geprint in ons hart. Je was zo natuurlijk en dat maakte jou zo mooi”, sprak de diaken. Hij had het ook over haar rol als moeder en hoe ze er altijd was voor haar kinderen. “Moeder zijn heb je prachtig ingevuld, met al je warmte en genegenheid. Je hebt je leven gegeven voor je kinderen. Ik hoop dat zij troost kunnen vinden in de armen van hun papa.”

Emotionele brief

Daarna raapte de 11-jarige zoon van Caroline alle moed samen om zijn moeder toe te spreken. “Lieve mama, waar je ook bent. Ik mis je en vraag me af hoe het met je gaat. Ik hou van je en draag je voor altijd mee in mijn hartje”, sprak het jongetje. Ook zijn medeleerlingen van waren massaal aanwezig om hem en zijn zussen een hart onder de riem te steken.

Ook de werkgever van Caroline D., bij wie ze 25 jaar aan de slag was, las een geëmotioneerde brief voor. Die eindigde met de volgende woorden. “Caroline, je hebt zoveel voor ons gedaan en betekend en je had nog zoveel plannen. Laat ons jouw liefde en levenslust verder dragen. En hopen dat jouw licht op een mooie plaats verder schijnt. Bedankt dat we je mochten leren kennen. Rust zacht, lieve Caroline.”