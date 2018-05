Volkswagen roept 9.000 wagens terug in België GVS MV

12 mei 2018

11u58

Bron: Belga, VTM Nieuws 101 Zowat 219.000 wagens van het Volkswagen-model Polo en 191.000 auto's van de Seat-modellen Ibiza en Arona worden teruggeroepen wegens een probleem met de gordelsluiting. Dat heeft een woordvoerder van het autoconcern Volkswagen bekendgemaakt in Wolfsburg. In België gaat het naar schatting om ruim 6.000 Volkswagens en ruim 3.000 Seats, zo is vernomen bij invoerder D'Ieteren.

Bij de betrokken wagens kan het gebeuren dat bij snelle bochten met vijf mensen aan boord twee van de gordelsluitingen op de achterbank over elkaar gedrukt worden en de sluiting van de linkse gordel losspringt. Een Fins tijdschrift heeft op het probleem gewezen.

Volkswagen heeft nu voor een technische oplossing gezorgd waardoor het euvel van de baan is. De problemen zouden zich alleen voordoen in wagens met bouwjaar 2017 of 2018. Eigenaars van die Polo's krijgen binnenkort een brief thuisgestuurd met een uitnodiging om bij de garage langs te gaan. Dan worden de gordels kosteloos voorzien van een vernieuwd gordelslot.