Volksjury verklaart Renaud Hardy over volledige lijn schuldig, morgen nieuwe beraadslaging over strafmaat rvl

07 maart 2018

17u14

Bron: Belga, VTM Nieuws 222 De volksjury op het assisenproces in Tongeren heeft Renaud Hardy over de volledige lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechter vanavond bekendgemaakt. Hardy is daarmee schuldig aan twee moorden met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen.

De volksjury heeft vandaag zo'n vijf uur samengezeten om te beslissen over de schuldvragen in het proces-Hardy. Concreet moest de jury 25 verschillende vragen beantwoorden over de daden waarvan Hardy beschuldigd werd. Daarbij werd de 55-jarige Hardy schuldig bevonden aan de moord, met verkrachting en foltering, op Maria Walschaerts en Linda Doms, en van een moordpoging op actrice Veerle Eyckermans en dokteres A. H.

Grote vraag vooraf was of de jury zou meegaan in de stelling van de verdediging, over het feit dat Hardy ontoerekeningsvatbaar is en dus geïnterneerd moet worden. Dat is dus niet gebeurd, volgens de jury was Hardy wel degelijk toerekeningsvatbaar op het moment van de feiten.

Morgen zal de volksjury opnieuw samenzitten om de strafmaat te bepalen, nadat het openbaar ministerie en de verdediging een laatste keer het woord genomen hebben.