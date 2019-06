Volksbevraging Belgische klimaatplan: al meer dan 26.200 mensen vulden enquête in AW

05 juni 2019

22u08

Bron: Belga 1 De online volksbevraging over het Belgische klimaatplan is populair. Sinds de vragenlijst op het internet beschikbaar is, werd ze al meer dan 26.200 keer ingevuld. Per uur zijn er ongeveer 600 inschrijvingen, bevestigt Bernard Van Hecke, woordvoerder van bevoegd minister Marie-Christine Marghem.

Bij de lancering was de server gisteren zelfs even overbelast. "Hij kon niet meer volgen met meer dan 3.000 inschrijvingen per uur! Het probleem was opgelost in de namiddag", luidt het op het kabinet. "We zijn erg tevreden met de mobilisatie van burgers rond energietransitie. We hopen dat er nog meer mensen de enquête zullen invullen".



Met de volksbevraging, op nationaalenergieklimaatplan.be, krijgen burgers de mogelijkheid om zich uit te spreken over de engagementen die de verschillende Belgische overheden in het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) aangaan. De enquête telt zo'n vijftien vragen en kan tot 15 juli ingevuld worden.

