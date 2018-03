Volgepakte Grote Markt in Lier voor openluchtmusical 'De passie' Bertje Warson

25 maart 2018

14u11 0 In Lier is zaterdagavond eenmalig de openluchtmusical 'De passie' opgevoerd. Ongeveer 8.000 bezoekers waren afgezakt naar de Grote Markt voor het eeuwenoude Bijbelverhaal van de laatste dagen van Jezus en z'n volgelingen. Het verhaal werd verteld aan de hand van hedendaagse Nederlandstalige nummers.

Regisseur en tekstschrijver Johan De Paepe had het verhaal in een modern en kunstzinnig jasje gestoken. Zijn zoon Pieter-Jan (22) verrees als een ‘rockster’ helemaal in het wit op een groot podium op de Grote Markt van Lier. “Ik ben jong en onbekend maar dat maakte voor de topacteurs rond mij niet uit. Zij hebben mij steun, vriendschap, warmte en alles gegeven. Ik voel me overgelukkig dat ik dit twee weken heb mogen meemaken”, vertelt hij.

Heel wat bekende namen, waaronder Free Souffriau (Maria Magdalena), Mark Tijsmans (Judas), Ann Pira (Maria) en Door Van Boeckel (Kajafas) brachten een meeslepend, ontroerend en modern lijdensverhaal van Jezus.

“Ik vond de kruisiging van Jezus bijzonder spannend, emotioneel maar zeer mooi. Jammer dat we zo’n mooi verhaal maar één keer spelen", vertelde Free Souffriau achteraf. "Maar ik heb er ontzettend van genoten en hoop dat iedereen nadenkt over hoe wij met mensen omgaan."