Volgens Peeters betekent akkoord “sociale vrede voor twee jaar”, Open Vld en N-VA niet te spreken over brugpensioen vanaf 58 jaar LH

26 februari 2019

09u29

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hoopt dat de regering het loonakkoord tussen vakbonden en werkgevers kan honoreren. "De waarde van een IPA is niet te onderschatten", zei hij in 'De Ochtend' op Radio 1. Peeters laat verstaan dat hij de afspraken die de sociale partners maakten rond de landingsbanen en rond het vroegere brugpensioen wil volgen. Open Vld en N-VA zijn daarover niet enthousiast. Premier Charles Michel vindt het positief nieuws dat de sociale partners een loonakkoord hebben gesloten.

Afgelopen zomer beslist de regering Michel I in het kader van de jobsdeal om de minimumleeftijd voor SWT op te trekken tot 59 jaar dit jaar en 60 jaar in 2021. De sociale partners spraken nu af om die kalender rond SWT aan te passen. Ook rond de landingsbanen, waarvoor de leeftijd volgens de jobsdeal op 60 zou worden gebracht, hebben de sociale partners andere afspraken gemaakt.

Lonen, minimumlonen, pensioenen & werkloosheidsuitkeringen stijgen allemaal door het bereikte ontwerpakkoord.

Het siert sociale partners dat ze verantwoordelijkheid hebben opgenomen tijdens overleg. Ik hoop dat de achterban dit nu goedkeurt. @radio1be https://t.co/A6KhAC4aDO Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Dat het vroegere brugpensioen mogelijk blijft vanaf 58 jaar, ligt gevoelig bij Open Vld. Deze ochtend reageerde al federaal parlementslid Egbert Lachaert op Twitter. Hij vindt het dit “niet verdedigbaar.” Volgens voorzitter Gwendolyn Rutten “kopen de sociale partners een stukje verantwoordelijkheid af” door het brugpensioen opnieuw te versoepelen.

Wie had gedacht dat VBO zich ooit zou gedragen als handpop van Kris Peeters? N-VA-Kamerlid Zuhal Demir

“Dit ontwerpakkoord kon wel geschreven zijn door Kris Peeters, die nooit een hevige verdediger van de arbeidsdeal is gebleken”, reageerde N-VA-Kamerlid Zuhal Demir. “Terwijl werkgevers terecht aanklagen dat er een krapte is op de arbeidsmarkt, ondergraven ze de arbeidsdeal met het bereikte akkoord. Wie had gedacht dat VBO zich ooit zou gedragen als handpop van Kris Peeters?”, zegt ze. Demir verwacht niet dat er voldoende politieke steun zal zijn voor dit ontwerpakkoord en stelt voor dat het parlement het dossier naar zich toe trekt.

Dat @peeters_kris1 niet achter inhoud arbeidsdeal stond, wisten we al. Sociale partners volgen nu dat voorbeeld en fnuiken aanpak krapte arbeidsmarkt. Als we ons sociaal model overeind willen houden, kunnen we niet iedereen vervroegd met pensioen sturen. Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Ook Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-fractie in de Kamer, vindt de SWT-afspraken onaanvaardbaar. Hij retweette een bericht van arbeidseconoom Stijn Baert en zei erbij dat het akkoord ingaat tegen het beleid van Michel I (waar N-VA nog deel van uitmaakte, nvdr.). “Ik neem aan dat de ontslagnemende Michel II hier dwars gaat liggen en niet in lopende zaken - zonder meerderheid in parlement - beleid terugschroeft.”

#SWT-‘akkoord’ #IPA gaat in tegen beleid Michel I. Neem aan dat ontslagnemende Michel II hier dwars gaat liggen en niet in lopende zaken - zonder meerderheid in parlement - beleid terugschroeft. https://t.co/HtWbsftRa3 Peter De Roover(@ PeterDeRoover1) link

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) betreurde eerder op de ochtend de kritische reacties. Peeters raadde iedereen aan om de teksten te bekijken vooraleer te reageren. “In het kernkabinet werd besloten om de Koninklijke Besluiten over de SWT-regeling (het vroegere brugpensioen, nvdr.) en de landingsbanen voor de oudere werknemers nog niet te publiceren in afwachting van het loonoverleg. “Men moet het akkoord met nodige voorzichtigheid bekijken”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

De waarde van een interprofessioneel akkoord mag niet onderschat worden. Het betekent sociale vrede voor twee jaar Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V)

“De waarde van zo’n Interprofessioneel Akkoord mag niet onderschat worden. Het betekent sociale vrede voor twee jaar. Als het nodig zou zijn, gaan we bekijken of we de KB’s niet kunnen aanpassen.” “Iedereen moet aangemoedigd worden om langer te werken”, ging Peeters verder. “Maar ik wil eerst luisteren hoe het evenwicht afgelopen nacht tot stand gekomen is.”

En wat als de achterban van de vakbonden het akkoord afketst? “Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Ik ga ervan uit dat men dit akkoord kan goedkeuren. Indien dat niet gebeurt, zitten we met een groot probleem”, aldus Peeters nog.

Het sociaal overleg, de basis van onze welvaartsstaat, staat er CD&V-voorzitter Wouter Beke

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke wees op het belang van het bereikte akkoord. “Er is opnieuw een loonakkoord. Wie werkt, houdt meer over. Ook de uitkeringen stijgen. En bedrijven blijven concurrentieel. Resultaat ligt er. Het sociaal overleg, de basis van onze welvaartsstaat, staat er”, tweette hij.

Michel: “Wat telt, is de sociale rust”

Premier Michel wacht op een onderhoud met de Groep van Tien alvorens uitspraken te doen over inhoudelijke punten. “Wat telt voor de regering, is de sociale rust, de economische ontwikkeling en de koopkracht van de werknemers”, aldus de premier. Hij merkt daarbij op dat de afgesproken loonnorm bovenop de extra middelen komt voor de lage en middeninkomens die ingeschreven zijn via de tax shift.

De sociale partners zien de regering om 14 uur in de Lambermont om tekst en uitleg te geven bij het akkoord. De discussie binnen de regering over het akkoord kan stevig worden.