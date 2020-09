Exclusief voor abonnees

Volgens gezondheidseconoom Lieven Annemans wordt bevolking ten onrechte bang gemaakt: “We zitten niét in alarmfase”

“We zijn in een fase waarin we ons kunnen permitteren om bepaalde maatregelen te versoepelen”

17 september 2020

Gezondheidseconoom Lieven Annemans zegt dat de bevolking op dit moment ten onrechte wordt bang gemaakt. Volgens Annemans wordt aan de bevolking gecommuniceerd dat de besmettingen toenemen, in de hoop dat men verontrust zal zijn en de maatregelen dan goed zal naleven. “Dat is niet correct, je moet de mensen eerlijk informeren over de situatie van deze pandemie”.