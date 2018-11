Volgens Europees Parlement moeten treinreizigers wel het recht hebben om hun fiets mee te nemen op elke trein LH

16 november 2018

13u10 0 Vorige maand besliste de NMBS dat het vanaf volgend jaar niet meer toegelaten is om met een gewone fiets op de trein te stappen tijdens de spits. Als het van het Europees Parlement afhangt, gaat die beslissing niet door. Met een overweldigende meerderheid werd een voorstel goedgekeurd om de rechten van treinpassagiers te herzien.

“Het aantal reizigers groeit en we kunnen treinen niet langer maken. Daarom moeten we keuzes maken. Fietsen nemen plaats van reizigers af. Ook bij de veiligheid van fietsen aan de deuren kan je je vragen stellen”, klonk het toen bij de NMBS. De maatregel kreeg heel wat kritiek, onder meer van TreinTramBus, de Fietserbond en Minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

De kans is nu reëel dat de beslissing een dode mus wordt. Het Europees Parlement is bezig met de passagiersrechten te vernieuwen en grijpt dat moment aan om het transport van fietsen per trein mogelijk te maken. Het tijdstip van de treinrit of de drukte op het traject mogen daarbij geen rol spelen.

“De Europese maatschappijen moeten plaats vrijmaken om per trein minstens acht fietsen te stallen, ook op hogesnelheidstreinen”, zei Europarlementslid Bart Staes (Groen) over het voorstel in De Standaard. “Dit is erg belangrijk om mensen te motiveren voor het openbaar vervoer te kiezen”, voegde zijn N-VA-collega Mark Demesmaeker eraan toe.

Ook moeten er hogere compensaties komen bij vertragingen of het schrappen van treinen. Voor vertragingen van meer dan een uur zal de treinmaatschappij dan de helft in plaats van een kwart van de ticketprijs moeten terugbetalen. Vanaf anderhalf uur vertraging wordt dit opgetrokken tot 75 procent, vanaf twee uur tot het volledige bedrag.

Een overweldigende meerderheid bij de stemming in het Europees Parlement (533 stemmen voor, 37 tegen en 47 onthoudingen) maakt dat de lidstaten het niet makkelijk zullen krijgen om deze voorstellen bij te sturen.